Стоматолог назвав 5 речей, які пришвидшують виникнення карієсу

Від чого з'являється карієс

Головна причина - бактерії. Вони виробляють кислоти, які вимивають фтор та кальцій з тканин зубів.

Крім бактерій та кислот, існують інші причини карієсу.

Продукти харчування









Коли ви постійно перекушуєте, ви даєте бактеріям ротової порожнини більше "палива" для виробництва кислот, яка атакує ваші зуби та зношує їх.

Спадковість може впливати на структуру та міцність зубів, а також - на кількість слини.

Симптоми карієсу

Ознаки карієсу відрізняються залежно від його розміру та розташування.

Коли карієс тільки починається, ви можете взагалі не мати жодних симптомів. Проте коли запальний процес поширюється, то можуть виникнути такі симптоми: