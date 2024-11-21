Стоматолог назвал 5 вещей, которые ускоряют возникновение кариеса

От чего появляется кариес

Главная причина - бактерии. Они производят кислоты, вымывающие фтор и кальций из тканей зубов.

Кроме бактерий и кислот существуют другие причины кариеса.

Продукты питания









Когда вы постоянно перекусываете, вы даете бактериям полости рта больше "топлива" для производства кислот, которое атакует ваши зубы и изнашивает их.

Наследственность может влиять на структуру и прочность зубов, а также на количество слюны.

Симптомы кариеса

Признаки кариеса отличаются в зависимости от его размера и расположения.

Когда кариес только начинается, вы можете вообще не иметь никаких симптомов. Однако когда воспалительный процесс распространяется, то могут возникнуть следующие симптомы: