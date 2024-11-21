Стоматолог назвал 5 вещей, которые ускоряют возникновение кариеса

Кариес зубов является наиболее распространенным заболеванием во всем мире. Такое состояние оказывает негативное влияние на здоровье, а вызвать его могут неожиданные повседневные действия.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health.
Главная причина - бактерии. Они производят кислоты, вымывающие фтор и кальций из тканей зубов.
Кроме бактерий и кислот существуют другие причины кариеса.
Продукты питания
Когда вы постоянно перекусываете, вы даете бактериям полости рта больше "топлива" для производства кислот, которое атакует ваши зубы и изнашивает их.
Наследственность может влиять на структуру и прочность зубов, а также на количество слюны.
Признаки кариеса отличаются в зависимости от его размера и расположения.
Когда кариес только начинается, вы можете вообще не иметь никаких симптомов. Однако когда воспалительный процесс распространяется, то могут возникнуть следующие симптомы:
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