Стоматолог назвал 5 вещей, которые ускоряют возникновение кариеса

Кариес зубов является наиболее распространенным заболеванием во всем мире. Такое состояние оказывает негативное влияние на здоровье, а вызвать его могут неожиданные повседневные действия.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health .

От чего появляется кариес

Главная причина - бактерии. Они производят кислоты, вымывающие фтор и кальций из тканей зубов.

Кроме бактерий и кислот существуют другие причины кариеса.

Сухость во рту

Стоматолог Аугусто Роблес рассказал, что слюна смывает бактерии, пищу и кислоту, которые приводят к кариесу, прежде чем они могут повредить зубы.

Но если не производится достаточно слюны, то зубной налет, содержащий бактерии, вызывает кариес, и еда, скорее всего, просто останутся на зубах дольше.

Некоторые лекарства и заболевания могут вызвать сухость во рту. Если это так, то следует поговорить со стоматологом о других способах поддерживать ротовую полость здоровой, например добавки кальция и фосфата, которые защищают зубную эмаль.

Продукты питания

Некоторые продукты вредны не только зубам, но и здоровью в целом.

Врач назвал продукты, которые могут наиболее склонны вызывать кариес:

сахар - конфеты и сладкие напитки вредны для зубов. Это потому, что бактерии, вызывающие кариес, активно размножаются после сладкого

кислая пища или напитки: кислота приводит к ослаблению эмали, которая защищает зубы, что делает их более восприимчивыми к кариесу

липкая пища - такие продукты, как сухофрукты или жевательные конфеты не содержат ничего хорошего для здоровья зубов. Они могут легко застрять между зубами, где могут оставаться, пока бактерии не превратят их в кислоты, разрушающие эмаль

алкоголь - по словам Роблеса, алкоголь лишает рота слюнного барьера, который нейтрализует кислоту и защищает от кариеса. Кроме того, многие алкогольные напитки и коктейли содержат сахар

Частые перекусы

Каждый раз, когда вы едите углеводы, сахар или кислую пищу, то среда во рту становится кислой. После еды слюна нейтрализует рот, смывая разрушительную кислоту.

Когда вы постоянно перекусываете, вы даете бактериям полости рта больше "топлива" для производства кислот, которое атакует ваши зубы и изнашивает их.

Генетика

Наследственность может влиять на структуру и прочность зубов, а также на количество слюны.

Существует ряд генов, которые влияют на здоровье полости рта и могут способствовать повышению риска кариеса. Выработка полезных привычек гигиены полости рта, таких как чистка зубов, пользование зубной нитью и регулярное посещение стоматолога может помочь предотвратить кариес, независимо от того, какие гены вам передались.

Курение

Курение пересушивает полость рта и может изменить баланс хороших и плохих микробов. Тогда плохие микробы, вызывающие кариес, начинают быстрее размножаться и наносят вред.

К тому же ароматизированные жидкости для вейпов иногда содержат сахар и создают идеальную среду для бактерий, вызывающих кариес, чтобы выполнять свою работу.

Симптомы кариеса

Признаки кариеса отличаются в зависимости от его размера и расположения.

Когда кариес только начинается, вы можете вообще не иметь никаких симптомов. Однако когда воспалительный процесс распространяется, то могут возникнуть следующие симптомы: