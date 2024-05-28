5 речей, які ніколи не варто чистити харчовою содою

Мармур

Мармурові поверхні не люблять кислих продуктів, таких як оцет, лимон або відбілювач, і ще менше - абразивних речовин, таких як харчова сода. З цим продуктом цей матеріал з часом може стати пористим і вразливим до пошкоджень.

Якщо мармур контактував з содою, швидко промийте його, щоб уникнути подряпин або навіть білого нальоту.

Сода може пошкодити мармур (ілюстрація: Freepik)

Тож обирайте м'які, натуральні засоби для очищення цієї поверхні і отримуйте надійний результат.

Скло

Хоча цей порошок ефективно видаляє дрібні подряпини з вікон, не рекомендується використовувати його регулярно. Через її абразивні властивості, сода може парадоксальним чином подряпати вікно.

Не використовуйте соду для очищення скла (ілюстрація: Freepik)

Щоб мати бездоганні та бездоганні вікна, обирайте білий оцет або воду та папір або тканину для полірування стекла.

Золоті вироби

Ювелірні вироби з золота не можна чистити содою в жодному разі. І не дарма, матеріал може подряпатися або ослабнути. Найкращою альтернативою, для очищення золотих виробів або ювелірних прикрас від бруду, є мильна вода.

Опустіть вироби у миску з теплою водою і рідким милом. Залиште на кілька хвилин, а потім промийте чистою водою. Висушіть м'якою чистою тканиною, і в результаті вироби засяють яскравим блиском.

Дерев'яні поверхні

Так само, як і мармур, дерево, як необроблене, так і покрите лаком, може бути пошкоджене харчовою содою.

Шар герметика, який використовується для захисту дерев'яних предметів, може бути розмитий абразивними продуктами, такими як харчова сода.

Сода дряпає дерев'яні поверхні (ілюстрація: Freepik)

Тож замість цього порошку обирайте спеціальні засоби, щоб зберегти захисний шар деревини неушкодженим. Крім того, деякі ефірні олії можуть відновити такі поверхні і надати їм блиску.

Алюмінієве кухонне приладдя

У кулінарії харчова сода популярна, але на деяких матеріалах, таких як алюміній, її слід уникати - алюмінієвий посуд може втратити свій природний колір.

Мильна вода з рідиною для миття посуду буде кращим варіантом для надання блиску цьому кухонному приладдю.