Ці миючі засоби ніколи не поєднуйте між собою: можете нашкодити здоров'ю

Під час прибирання будинку усі експериментують з миючими засобами, щоб досягнути чистоти. Зокрема, змішувати деякі засоби між собою категорично не можна, адже це може призвести до хімічних реакцій.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Martha Stewart .

Відбілювач і оцет

Окремо відбілювач і оцет є двома ефективними очисними засобами для дому, але їх ніколи не слід використовувати разом.

Медик Маріанн Аміршахі розповів що змішування цих двох очисних продуктів призводить до утворення газоподібного хлору. Сам хлор дуже подразнює дихальні шляхи та очі. Він може викликати серйозні проблеми з диханням.

Коли газоподібний хлор реагує з водою, він може утворювати кислоту, яка викликає опіки шкіри.

Перекис водню і оцет

Поєднання перекису водню та оцту може призвести до потенційно небезпечної хімічної реакції.

Суміш може виробляти надоцтову кислоту, тобто корозійну речовину, яка може дратувати очі, шкіру та дихальну систему.

Надоцтова кислота також потенційно шкідлива при попаданні всередину. Поєднання цих двох засобів для чищення також може вивільнити пари, які можуть бути небезпечними для вдихання.

Відбілювач і аміак

Змішувати відбілювач і нашатирний спирт вкрай небезпечно. Поєднання цих двох хімічних речовин виробляє хлорамін, а це ще один токсичний газ, який подразнює очі та дихальні шляхи, ускладнюючи дихання. У вищих концентраціях він може викликати нудоту.

Відбілювач і спирт

Поєднання відбілювача та спирту небезпечно як для вашого здоров’я, так і для поверхонь, які збираєтесь очистити. Це може спричинити серйозне пошкодження органів, а також діяти як корозійний агент і руйнувати поверхні, яких торкається.

Засіб для виведення плям і відбілювач

Більшість засобів для виведення плям містять аміак або інші кислоти, які допомагають розщепити цвіль і видалити плями. Якщо ці сполуки будуть змішані з відбілювачем, то можуть спричинити випаровування газу та є потенційно отруйними.

Очищувач духовок і відбілювач

Засоби для чищення духовок часто містять лужні речовини, і змішування їх із відбілювачем може призвести до утворення газоподібного хлору.

Як і інші комбінації, це може викликати подразнення очей, носа та горла, кашель і біль у грудях.