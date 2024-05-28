5 вещей, которые никогда не следует чистить пищевой содой

Мрамор

Мраморные поверхности не любят кислых продуктов, таких как уксус, лимон или отбеливатель, и еще меньше - абразивных веществ, таких как пищевая сода. С этим продуктом этот материал со временем может стать пористым и уязвимым к повреждениям.

Если мрамор контактировал с содой, быстро промойте его во избежание царапин или даже белого налета.

Сода может повредить мрамор (иллюстрация: Freepik)

Выбирайте мягкие, натуральные средства для очистки этой поверхности и получайте надежный результат.

Стекло

Хотя этот порошок эффективно удаляет мелкие царапины из окон, не рекомендуется использовать его регулярно. Из-за ее абразивных свойств, сода может парадоксальным образом поцарапать окно.

Не используйте соду для чистки стекла (иллюстрация: Freepik)

Чтобы иметь идеальные и безупречные окна, выбирайте белый уксус или воду, и бумагу или ткань для полировки стекла.

Золотые изделия

Ювелирные изделия из золота нельзя чистить содой ни в коем случае. И не зря, материал может поцарапаться или ослабнуть. Лучшей альтернативой для очистки золотых изделий или ювелирных украшений от грязи является мыльная вода.

Опустите изделия в миску с теплой водой и жидким мылом. Оставьте на несколько минут, затем промойте чистой водой. Высушите мягкой чистой тканью, и в результате изделия засияют ярким блеском.

Деревянные поверхности

Так же, как мрамор, дерево, как необработанное, так и покрытое лаком, может быть повреждено пищевой содой.

Слой герметика, используемый для защиты деревянных предметов, может быть размыт абразивными продуктами, такими как пищевая сода.

Сода царапает деревянные поверхности (иллюстрация: Freepik)

Поэтому вместо этого порошка выбирайте специальные средства, чтобы сохранить защитный слой древесины невредимым. Кроме того, некоторые эфирные масла могут восстановить такие поверхности и придать им блеск.

Алюминиевые кухонные принадлежности

В кулинарии пищевая сода популярна, но на некоторых материалах, таких как алюминий, ее следует избегать - алюминиевая посуда может потерять свой природный цвет.

Мыльная вода с жидкостью для мытья посуды будет лучшим вариантом для придания блеска этим кухонным принадлежностям.