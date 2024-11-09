5 речей, які не можна дарувати на День народження: це накличе сварки і нещастя

Гострі предмети

Згідно з прикметами, не варто дарувати на День народження будь-які гострі предмети: ножі, виделки чи ножиці. Не слід також дарувати ложки, якщо це не подарунок маленькій дитині.

Вірять, що ці речі легко накопичують негативну енергетику, яка потім впливає на життя отримувача, призводячи до сварок та суперечок з близькими. Крім цього, гострі краї "загострюють" конфліктні ситуації, що зрештою може означати закінчення стосунків.

Порожній посуд

Вважається, що новий порожній посуд на День народження може негативно вплинути на фінансове становище іменинника. Тому, даруючи посуд, важливо покласти всередину смаколики.

Також не слід дарувати горнятко або чашку людині без партнера - за народними прикметами, це може закріпити самотнє становище.

Годинник

Не радять дарувати на День народження годинник, особливо, якщо в іменинника є кохана людина. Вважають, що пара розійдеться в момент зупинки подарованого годинника.

До того ж неодмінно погіршиться спілкування між отримувачем та людиною, яка зробила подарунок.

Хустинка та носовичок

В деяких культурах існує звичай дарувати хустинки на похоронах, тож згодом цей предмет став пов'язаний з горем та смутком.

Тому слід дарувати на День народження навіть елегантний шовковий носовичок чи хустинку - це може призвести до сліз.

Порожній гаманець

Гаманець може бути чудовою практичною річчю, якщо його не дарувати на День народження порожнім. Краще покласти бодай одну копійку. Інакше, як і посуд, він може призвести до втрати фінансового успіху.