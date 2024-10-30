Які речі не можна давати у борг, щоб не накликати горе
Позичати речі в інших людей - це звичайна практика, але не всі предмети слід давати у борг. Деякі з них можуть принести неприємності та горе, тому варто знати, чого слід уникати.
РБК-Україна (проект Styler) пояснює, коли можна і коли не можна давати гроші у борг, а також які предмети не слід позичати сусідам.
Коли не можна давати гроші у борг
В українських традиціях існує правила, коли краще не давати гроші в борг, адже це може негативно вплинути на власне фінансове становище і привести до невдач. Коли саме слід уникати боргів:
- Вечірній час. Вечір після заходу сонця вважається несприятливим для будь-яких фінансових операцій.
- Дні тижня. Не рекомендується позичати у неділю, середу та п'ятницю. Недільні заборони пов'язані зі службою в церкві, а середа і п'ятниця часто є днями посту.
- Великі релігійні свята. Пасха, Різдво, Хрещення, Трійця - у ці дні краще утриматись від будь-яких боргових зобов'язань.
- Фази місяця. Позичати краще під час зростаючого місяця, а повертати гроші - на спадний. Повний місяць не підходить для розв'язання фінансових питань.
- Ціль боргу. Уникайте позичати кошти, якщо вони призначені для виплати попереднього боргу, щоб не перенести фінансові труднощі боржника на себе.
Дотримуючись цих порад, можна зберегти фінансову стабільність і уникнути зайвих витрат. Позичання в сприятливий час не лише сприяє достатку, а й допомагає уникнути непередбачених клопотів.
Як правильно давати гроші в борг
Ось кілька порад, як правильно давати гроші в борг, щоб уникнути фінансових втрат:
- Уникайте передавати гроші через поріг або у дверному отворі
- Забирайте купюри лівою рукою, а віддавайте - правою
- Паперові купюри передавайте складеними навпіл
- Не передавайте гроші з рук у руки - краще покладіть їх на підлогу або землю
- Давати гроші у борг або повертати радять дрібними купюрами.
Хоча це всього лише народні прикмети, варто пам’ятати про розписку, коли позичаєте значні суми. Це забезпечить вам додатковий захист у разі потреби.
Що не можна давати у борг сусідам
Окрім грошей, не радять давати у борг деякі речі. А саме:
- Хліб. Не можна брати останній шматок хліба - це може призвести до бідності. Не давайте хліб з порога або після заходу сонця - це може спричинити непорозуміння в сім'ї.
- Сіль. Сіль має потужну енергетику. Позичаючи її, ви ризикуєте притягти чужі негаразди у своєму житті. Якщо позичаєте сіль, не беріть її назад.
- Одяг. Одяг вбирає енергетику свого господаря. Позичати слід лише від людей з добрими намірами. Якщо одяг дуже потрібен, варто дати або взяти хоча б кілька монет за нього.
- Посуд. Посуд також вбирає в себе енергетику. Не можна зберігати розбиті столові прилади - це може призвести до "розбитої" долі.
- Віник. Віник вважається потужним засобом для енергетичної чистки. Якщо ви дасте кому-небудь віник, це може позбавити ваш будинок захисту та привернути проблеми.
Дотримуючись цих прикмет, ви зможете зберегти позитивну енергетику у своєму домі та уникнути можливих неприємностей.
Раніше ми розказували про те, кому заборонено хрестити дитину й інші важливі правила цього таїнства.
Також дізнайтеся тексти найефективніших заговорів для залучення грошей.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти "Вся Магія", Wiki How.