5 вещей, которые нельзя дарить на День рождения: это призовет ссоры и несчастье

Острые предметы

Согласно приметам, не стоит дарить в День рождения какие-либо острые предметы: ножи, вилки или ножницы. Не следует также дарить ложки, если это не подарок маленькому ребенку.

Верят, что эти вещи легко накапливают негативную энергетику, которая затем влияет на жизнь получателя, приводя к ссорам и спорам с близкими. Кроме того, острые края "обостряют" конфликтные ситуации, что в конечном счете может означать окончание отношений.

Пустая посуда

Считается, что новая пустая посуда в День рождения может негативно повлиять на финансовое положение именинника. Поэтому, даря посуду, важно положить внутрь вкусности.

Также не следует дарить кружку или чашку человеку без партнера - по народным приметам, это может закрепить одинокое положение.

Часы

Не советуют дарить на День рождения часы, особенно, если у именинника есть любимый человек. Считается, что пара разойдется в момент остановки подаренных часов.

К тому же непременно ухудшится общение между получателем и человеком, сделавшим подарок.

Платок

В некоторых культурах существует обычай дарить платки на похоронах, поэтому этот предмет стал связан с горем и печалью.

Поэтому следует дарить на День рождения даже элегантный шелковый носовой платок или на голову - это может привести к слезам.

Пустой кошелек

Кошелек может быть великолепной практической вещью, если его не дарить на День рождения пустым. Лучше положить хотя бы одну копейку. Иначе, как и посуда, она может привести к потере финансового успеха.