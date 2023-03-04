5 речей, які мають бути у вашому гардеробі цієї весни

Модні речі цієї весни можуть дещо вас здивувати, але стилісти кажуть, що без них вам навряд чи вдасться "потрапити в тренди".
Про моду весни 2023 розповіла стилістка Наталя Москаленко в Instagram. Вона назвала 5 речей, які варто придбати.
Такі джинси - хітяра цього сезону. Вони мають занижену посадку і широкий крій штанин, що дуже добре поєднується з жіночними кардиганами та топами.
Такий тренч - класна альтернатива всюдисущим бомберам на теплу погоду. А ще вони трохи нагадують хуліганську косуху.
Ця сукня прекрасно комбінується з легінсами та штанами
Взуття "під золото" чи "під срібло" - дуже актуальне цього сезону. Це можуть бути, як балетки, так і туфлі-човники, але така пара зробить повсякденні аутфіти цікавими і трендовими.
Стилістка каже, що саме сірий серед костюмів - фаворит цієї весни.
Всі фото: instagram.com/nata_moskalenko
Раніше ми писали про 5 речей, які треба придбати у свою шафу цієї весни.
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