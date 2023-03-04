5 вещей, которые должны быть в вашем гардеробе этой весной

Модные вещи этой весной могут несколько вас удивить, но стилисты говорят, что без них вам вряд ли удастся "попасть в тренды".
О моде весны 2023 года рассказала стилист Наталья Москаленко в Instagram. Она назвала 5 вещей, которые следует приобрести.
Такие джинсы - хитяра этого сезона. Они имеют заниженную посадку и широкий крой брюк, очень хорошо сочетается с женственными кардиганами и топами.
Такой тренч - классная альтернатива вездесущим бомберам на теплую погоду. А еще они немного напоминают хулиганскую косуху.
Это платье прекрасно комбинируется с леггинсами и брюками.
Обувь "под золото" или "под серебро" - очень актуальна в этом сезоне. Это могут быть, как балетки, так и туфли-лодочки, но такая пара сделает повседневные аутфиты интересными и трендовыми.
Стилист говорит, что именно серый среди костюмов - фаворит этой весны.
Все фото: instagram.com/nata_moskalenko
Раньше мы писали о 5 вещах, которые нужно приобрести в свой шкаф этой весной.
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