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5 вещей, которые должны быть в вашем гардеробе этой весной

Какие вещи будут в моде весной 2023 года (фото: instagram)
Автор: Светлана Мащенко

Модные вещи этой весной могут несколько вас удивить, но стилисты говорят, что без них вам вряд ли удастся "попасть в тренды".

О моде весны 2023 года рассказала стилист Наталья Москаленко в Instagram. Она назвала 5 вещей, которые следует приобрести.

Широкие багги джинсы

Такие джинсы - хитяра этого сезона. Они имеют заниженную посадку и широкий крой брюк, очень хорошо сочетается с женственными кардиганами и топами.

Укороченный тренч

Такой тренч - классная альтернатива вездесущим бомберам на теплую погоду. А еще они немного напоминают хулиганскую косуху.

Прозрачное платье из кружева или сетки

Это платье прекрасно комбинируется с леггинсами и брюками.

Обувь из металлизированной кожи

Обувь "под золото" или "под серебро" - очень актуальна в этом сезоне. Это могут быть, как балетки, так и туфли-лодочки, но такая пара сделает повседневные аутфиты интересными и трендовыми.

Серый костюм с брюками или юбкой

Стилист говорит, что именно серый среди костюмов - фаворит этой весны.

Все фото: instagram.com/nata_moskalenko

Раньше мы писали о 5 вещах, которые нужно приобрести в свой шкаф этой весной.

Также читайте, о лучших романтических вещах весны 2023, которые должны быть в гардеробе модницы.

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