5 простых привычек Анджелины Джоли для сохранения молодости. Раскрываем секрет

Голливудская актриса Анджелина Джоли - это образец красоты и здорового образа жизни для всех. Звезда соблюдает свои привычки для сохранения молодости и красоты.

Что именно делает Анджелина Джоли, чтобы быть неотразимой – читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Что делает для молодости и красоты Анджелина Джоли

После громкого развода с бывшим мужем, голливудским актером Брэдом Питтом, Анджелина Джоли сталкивалась с ошибками в питании, что привело к серьезным проблемам с тяжестью. Во время этого периода ходили слухи, что она могла не есть несколько дней или ограничиваться лишь небольшой порцией овощного салата.

Как сообщает издание Pinkvilla, Джоли придерживается определенных правил и принципов, чтобы сохранить свою идеальную фигуру, не вредя организму.

Во-первых, актриса употребляет много чистой воды или воды с лимоном, около трех литров в день, для поддержания гидратации и выведения токсинов. Во-вторых, она практикует дробное питание, употребляя пищу пять раз в день маленькими порциями. Звезда соблюдает баланс между белками, углеводами и жирами, предпочитая злаки, семена и фрукты.

Анджелина Джоли употребляет много воды с лимоном (Скриншот)

Свое утро актриса начинает с белковой пищи, свежих фруктов, орехов и хлопьев. Белок снабжает организм необходимыми питательными веществами, способствует восстановлению клеток и уменьшает потребность в частых перекусах.

Анджелина Джоли тщательно подбирает продукты для своего ежедневного рациона. Она употребляет киноа, гречку, пшено, семена чиа, семена льна, куркуму, рис, бобы, орехи, свежие салаты, авокадо, тофу, соевое молоко и прочее.

Анджелина Джоли употребляет много овощей и салатов (фото: freepik.com)

Джоли также предпочитает овощи, приготовленные на пару, курильщики или тунец с оливковым маслом первого отжима. Обычно ее рацион содержит продукты с высоким содержанием белка, что помогает набрать мышечную массу и одновременно похудеть. Ее режим включает употребление нежирного мяса, протеиновых коктейлей и витаминов, полностью исключая вредную пищу и пустые калории.

Следуя этим принципам, актриса смогла прибавить в весе. В 2016 году ее вес составлял 35 килограммов при росте 169 сантиметров, а сейчас весит около 56 килограммов.

Джоли также регулярно посещает тренажерный зал, воспитывая самодисциплину. Приблизительно дважды в неделю она занимается йогой, чтобы снять стресс и оставаться спокойной и уравновешенной во время напряженных рабочих дней.

Анджелина Джоли была во Львове и демонстрировала стройную фигуру (фото: Lviv Croissants)

Для домашних тренировок звезда предпочитает круговые тренировки с гантелями, кардионагрузкой и силовым упражнениям.