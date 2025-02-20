5 простих вправ, які допоможуть вдома швидко покращити поставу

Погана постава є однією з найпоширеніших проблем. Це робить людину менш впевненою та може призвести до хронічного болю та навіть порушення дихання. Однак, є прості вправи, які допоможуть покращити поставу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Ключ до виправлення поганої постави полягає в зміцненні спини, плечей і пресу. Коли ці м’язи залучені належним чином, вони допомагають протидіяти виснаженню вперед, спричиненому сучасним способом життя.
Крім того, активація цих груп м’язів покращує вирівнювання хребта, що полегшує підтримку правильної постави протягом дня без постійних зусиль.
Це одна з найкращих вправ для корекції округлих плечей і поліпшення рухливості у верхній частині спини. Цей рух зміцнює постуральні м’язи, відповідальні за те, щоб плечі були відведені назад, одночасно зміцнюючи правильне вирівнювання.
Якщо вам важко триматися руками за стіну, це ознака напружених грудних м’язів і слабких м’язів верхньої частини спини, які впливають на погану поставу.
Зворотна планка допомагає зміцнити весь задній ланцюг, включаючи сідниці, поперек і плечі. Ця вправа нейтралізує наслідки тривалого сидіння, яке часто призводить до ослаблення м’язів і згорбленої пози.
Утримуючи це положення, ви зміцнюєте вирівнювання хребта та сприяєте кращому залученню преса, що має вирішальне значення для підтримки гарної постави протягом дня.
Обертальна рухливість є важливою для підтримки здоров’я хребта та запобігання скутості у верхній частині спини. Це допомагає збільшити рухливість у середньому відділі спини, зменшуючи напругу, що сприяє округлій поставі вперед.
Слабкі сідничні м’язи часто спричиняють погану поставу, особливо у чоловіків, які проводять багато годин сидячи. Сідничний міст покращує рухливість грудної клітки завдяки додаванню над головою.
Цей рух допомагає зміцнити нейтральне положення хребта, полегшуючи утримання вертикальної пози.
Підтягування підборіддя стоячи є простим, але ефективним рухом для покращення вирівнювання шиї та протидії позиції голови вперед.
Багато людей неусвідомлено висувають голову вперед, дивлячись на екран, що з часом призводить до болю в шиї та погіршення постави. Ця вправа зміцнює м’язи глибокого згинання шиї та вирівнює голову з хребтом.
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