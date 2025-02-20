5 простых упражнений, которые помогут дома быстро улучшить осанку

Плохая осанка является одной из самых распространенных проблем. Это делает человека менее уверенным и может привести к хронической боли и даже нарушению дыхания. Однако, есть простые упражнения, которые помогут улучшить осанку.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Ключ к исправлению плохой осанки заключается в укреплении спины, плеч и пресса. Когда эти мышцы задействованы должным образом, они помогают противодействовать истощению вперед, вызванному современным образом жизни.
Кроме того, активация этих групп мышц улучшает выравнивание позвоночника, что облегчает поддержание правильной осанки в течение дня без постоянных усилий.
Это одно из лучших упражнений для коррекции округлых плеч и улучшения подвижности в верхней части спины. Это движение укрепляет постуральные мышцы, ответственные за то, чтобы плечи были отведены назад, одновременно укрепляя правильное выравнивание.
Если вам трудно держаться руками за стену, это признак напряженных грудных мышц и слабых мышц верхней части спины, которые влияют на плохую осанку.
Обратная планка помогает укрепить всю заднюю цепь, включая ягодицы, поясницу и плечи. Это упражнение нейтрализует последствия длительного сидения, которое часто приводит к ослаблению мышц и сгорбленной позе.
Удерживая это положение, вы укрепляете выравнивание позвоночника и способствуете лучшему задействованию пресса, что имеет решающее значение для поддержания хорошей осанки в течение дня.
Вращательная подвижность важна для поддержания здоровья позвоночника и предотвращения скованности в верхней части спины. Это помогает увеличить подвижность в среднем отделе спины, уменьшая напряжение, что способствует округлой осанке вперед.
Слабые ягодичные мышцы часто вызывают плохую осанку, особенно у мужчин, которые проводят много часов сидя. Ягодичный мост улучшает подвижность грудной клетки благодаря сложению над головой.
Это движение помогает укрепить нейтральное положение позвоночника, облегчая удержание вертикальной позы.
Подтягивание подбородка стоя является простым, но эффективным движением для улучшения выравнивания шеи и противодействия позиции головы вперед.
Многие люди неосознанно выдвигают голову вперед, глядя на экран, что со временем приводит к боли в шее и ухудшению осанки. Это упражнение укрепляет мышцы глубокого сгибания шеи и выравнивает голову с позвоночником.
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