5 простих способів прочистити злив у раковині за допомогою підручних засобів

Сода та оцет

Цей спосіб вважається одним із найефективніших для боротьби із засміченнями. Хімічна реакція між содою і оцтом створює піну, яка розчиняє жир, залишки їжі та інший бруд.

Що потрібно зробити:

Насипте 4-5 столових ложок харчової соди прямо в злив.

Повільно залийте 1 склянку оцту (9%).

Закрийте злив ганчіркою або пробкою, щоб посилити реакцію.

Зачекайте 15-20 хвилин.

Промийте трубу гарячою водою.

Цей метод ідеально підходить для легких і середніх засмічень. Для профілактики процедуру можна повторювати раз на місяць.

Гаряча вода з содою

Якщо проблема не надто серйозна, вам допоможе гаряча вода у поєднанні з содою. Це простий, але дієвий спосіб для видалення жирових відкладень і очищення від неприємного запаху.

Що потрібно зробити:

Закип’ятіть 1 літр води.

Додайте у воду 4-5 ложок харчової соди й ретельно розмішайте.

Повільно залийте отриманий розчин у злив.

Дочекайтеся, поки вода стече, і повторіть процедуру за потреби.

Цей спосіб чудово підходить для регулярного очищення та профілактики засмічень. Він простий у виконанні й абсолютно безпечний для будь-яких труб.

Лимонна кислота

Лимонна кислота є не тільки чудовим засобом для видалення накипу, але й ефективним способом прочищення труб. Вона розчиняє жирові відкладення, залишки мила та наліт у трубах.

Що потрібно зробити:

Засипте 2-3 столові ложки лимонної кислоти в злив.

Повільно залийте 1 літр гарячої води.

Зачекайте 15 хвилин.

Промийте злив великою кількістю води, щоб змити залишки кислоти.

Цей спосіб має приємний бонус - після нього у раковині залишиться свіжий лимонний запах.

Сіль і сода

Якщо під рукою немає оцту чи лимонної кислоти, скористайтеся сумішшю солі й соди. Ці інгредієнти добре працюють разом, видаляючи жир і залишки їжі з труб.

Що потрібно зробити:

Змішайте по 4 столові ложки харчової соди та кухонної солі.

Засипте суміш у злив.

Повільно залийте 1 літр гарячої води.

Дочекайтеся, поки вода стече, і промийте злив ще раз холодною водою.

Цей метод підходить для профілактики та видалення невеликих засмічень.

Розчин господарського мила

Господарське мило - ще один доступний і безпечний спосіб очищення труб. Воно чудово розчиняє жир і допомагає впоратися із засміченнями.

Що потрібно зробити:

Натріть 1/4 бруска господарського мила на тертці.

Розчиніть стружку у 1 літрі гарячої води, ретельно перемішавши.

Влийте розчин у злив.

Дочекайтеся 10-15 хвилин, поки мило розчинить жир.

Промийте трубу гарячою водою.

Цей метод особливо ефективний для профілактики та видалення легких забруднень.