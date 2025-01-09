5 простих способів прочистити злив у раковині за допомогою підручних засобів

Забитий злив у раковині може стати справжньою проблемою, але зовсім не обов’язково бігти до магазину за дорогими хімікатами. У багатьох випадках для очищення достатньо використати підручні засоби, які є на кожній кухні.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про 5 доступних і перевірених способів, як позбутися засмічення без зайвих витрат.
Цей спосіб вважається одним із найефективніших для боротьби із засміченнями. Хімічна реакція між содою і оцтом створює піну, яка розчиняє жир, залишки їжі та інший бруд.
Що потрібно зробити:
Цей метод ідеально підходить для легких і середніх засмічень. Для профілактики процедуру можна повторювати раз на місяць.
Якщо проблема не надто серйозна, вам допоможе гаряча вода у поєднанні з содою. Це простий, але дієвий спосіб для видалення жирових відкладень і очищення від неприємного запаху.
Що потрібно зробити:
Цей спосіб чудово підходить для регулярного очищення та профілактики засмічень. Він простий у виконанні й абсолютно безпечний для будь-яких труб.
Лимонна кислота є не тільки чудовим засобом для видалення накипу, але й ефективним способом прочищення труб. Вона розчиняє жирові відкладення, залишки мила та наліт у трубах.
Що потрібно зробити:
Цей спосіб має приємний бонус - після нього у раковині залишиться свіжий лимонний запах.
Якщо під рукою немає оцту чи лимонної кислоти, скористайтеся сумішшю солі й соди. Ці інгредієнти добре працюють разом, видаляючи жир і залишки їжі з труб.
Що потрібно зробити:
Цей метод підходить для профілактики та видалення невеликих засмічень.
Господарське мило - ще один доступний і безпечний спосіб очищення труб. Воно чудово розчиняє жир і допомагає впоратися із засміченнями.
Що потрібно зробити:
Цей метод особливо ефективний для профілактики та видалення легких забруднень.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти DIY Joy, Spruce, Real Simple.