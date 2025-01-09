5 простых способов прочистить слив в раковине с помощью подручных средств

Забитый слив в раковине может стать настоящей проблемой, но совсем не обязательно бежать в магазин за дорогими химикатами. Во многих случаях для очистки достаточно использовать подручные средства, которые есть на каждой кухне.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 5 доступных и проверенных способах, как избавиться от засорения без лишних затрат.
Этот способ считается одним из самых эффективных для борьбы с засорениями. Химическая реакция между содой и уксусом создает пену, которая растворяет жир, остатки пищи и другую грязь.
Что нужно сделать:
Этот метод идеально подходит для легких и средних засоров. Для профилактики процедуру можно повторять раз в месяц.
Если проблема не слишком серьезная, вам поможет горячая вода в сочетании с содой. Это простой, но действенный способ для удаления жировых отложений и очистки от неприятного запаха.
Что нужно сделать:
Этот способ отлично подходит для регулярной очистки и профилактики засоров. Он прост в исполнении и абсолютно безопасен для любых труб.
Лимонная кислота является не только отличным средством для удаления накипи, но и эффективным способом прочистки труб. Она растворяет жировые отложения, остатки мыла и налет в трубах.
Что нужно сделать:
Этот способ имеет приятный бонус - после него в раковине останется свежий лимонный запах.
Если под рукой нет уксуса или лимонной кислоты, воспользуйтесь смесью соли и соды. Эти ингредиенты хорошо работают вместе, удаляя жир и остатки пищи из труб.
Что нужно сделать:
Этот метод подходит для профилактики и удаления небольших засоров.
Хозяйственное мыло - еще один доступный и безопасный способ очистки труб. Оно прекрасно растворяет жир и помогает справиться с засорами.
Что нужно сделать:
Этот метод особенно эффективен для профилактики и удаления легких загрязнений.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты DIY Joy, Spruce, Real Simple.