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Супергерой прибирання. Як бура допоможе тримати у чистоті усю квартиру

П'ятниця 13 грудня 2024 19:30
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Супергерой прибирання. Як бура допоможе тримати у чистоті усю квартиру Як використати буру для чистоти в квартирі (фото: Freepik.com) 
Автор: Фелікс Коркін

Бура, або натрій тетраборат, - це природний мінерал, який став справжньою знахідкою для тих, хто шукає екологічно чисті та багатофункціональні засоби для прибирання. Ця речовина має широке застосування - від очищення кухні до догляду за одягом.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як використовувати буру у побуті максимально ефективно.

Що таке бура і чому вона корисна

Бура - це природний мінерал, який видобувають у вигляді білого порошку. Вона відома своїми антибактеріальними, дезінфікуючими та очищувальними властивостями.

На відміну від багатьох хімічних засобів, бура є екологічно чистим продуктом, який не шкодить довкіллю. Її можна використовувати в чистому вигляді або як додаток до інших засобів. Завдяки своїй універсальності, натрій тетраборат допомагає вирішити безліч проблем у домашньому господарстві.

Як використовувати буру для очищення кухні

Бура чудово справляється з жиром та нальотом, які часто накопичуються на кухонних поверхнях. Для миття раковини або плитки змішайте 1 столову ложку бури з 1 літром теплої води.

Також вона допомагає видалити запахи зі сміттєвого відра - просто насипте трохи порошку на дно. Якщо ваші кухонні губки втратили свіжість, залиште їх на ніч у розчині з бурою.

Як боротися з цвіллю та грибком за допомогою бури

Цвіль і грибок - це поширена проблема у вологих приміщеннях, таких як ванна кімната. Бура ефективно знищує ці шкідливі мікроорганізми та запобігає їх повторній появі.

Змішайте 1 частину бури з 2 частинами води і нанесіть на уражені ділянки. Дайте розчину висохнути, а потім протріть поверхню щіткою. Завдяки своїм антибактеріальним властивостям бура стане вашим незамінним помічником у боротьбі з пліснявою.

Супергерой прибирання. Як бура допоможе тримати у чистоті усю квартируБура - універсальний помічник у прибиранні (фото: Freepik.com)

Чистота у ванній кімнаті: як використовувати буру

Ванна кімната потребує ретельного очищення, і бура тут стане у пригоді. Вона чудово підходить для видалення вапняного нальоту з кранів і душових кабін.

Змішайте буру з лимонним соком до стану пасти та нанесіть на проблемні місця. Через 15 хвилин змийте пасту теплою водою, і ваші крани знову засяють. Бура також допомагає усунути неприємні запахи з туалету - просто додайте її у зливний бачок.

Як використовувати буру для догляду за одягом

Натрій тетраборат може стати чудовою альтернативою відбілювачам для білизни. Додайте 1-2 столові ложки бури до прального порошку, щоб підсилити його ефект.

Вона також допомагає видаляти плями від жиру, вина чи кави. Змішайте порошок з невеликою кількістю води та нанесіть на пляму перед пранням. Завдяки своїм властивостям бура зберігає тканини чистими, свіжими та довговічними.

Чи можна використовувати буру для боротьби зі шкідниками?

Бура є ефективним засобом проти тарганів, мурах та інших шкідників. Змішайте її з цукром у рівних пропорціях і розсипте в місцях скупчення комах. Ця суміш приваблює шкідників і водночас є для них згубною.

Також бура допомагає позбутися пилових кліщів - додайте трохи порошку під час чищення килимів. Використання цього засобу дозволить утримувати будинок у чистоті без використання шкідливих хімікатів.

Які запобіжні заходи важливо знати

Попри свою корисність, бура потребує обережного використання. Не допускайте її потрапляння на шкіру або в очі - використовуйте рукавички під час роботи. Зберігайте порошок у недоступному для дітей та домашніх улюбленців місці. Уникайте вдихання пилу, що може подразнювати дихальні шляхи.

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Під час написання матеріалу було використано джерела: видання та сайти Lifehacker, Real Simple, Sante Plus.

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