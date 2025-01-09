5 простых способов прочистить слив в раковине с помощью подручных средств

Забитый слив в раковине может стать настоящей проблемой, но совсем не обязательно бежать в магазин за дорогими химикатами. Во многих случаях для очистки достаточно использовать подручные средства, которые есть на каждой кухне.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 5 доступных и проверенных способах, как избавиться от засорения без лишних затрат.

Сода и уксус

Этот способ считается одним из самых эффективных для борьбы с засорениями. Химическая реакция между содой и уксусом создает пену, которая растворяет жир, остатки пищи и другую грязь.

Что нужно сделать:

Насыпьте 4-5 столовых ложек пищевой соды прямо в слив.

Медленно залейте 1 стакан уксуса (9%).

Закройте слив тряпкой или пробкой, чтобы усилить реакцию.

Подождите 15-20 минут.

Промойте трубу горячей водой.

Этот метод идеально подходит для легких и средних засоров. Для профилактики процедуру можно повторять раз в месяц.

Горячая вода с содой

Если проблема не слишком серьезная, вам поможет горячая вода в сочетании с содой. Это простой, но действенный способ для удаления жировых отложений и очистки от неприятного запаха.

Что нужно сделать:

Вскипятите 1 литр воды.

Добавьте в воду 4-5 ложек пищевой соды и тщательно размешайте.

Медленно залейте полученный раствор в слив.

Дождитесь, пока вода стечет, и повторите процедуру при необходимости.

Этот способ отлично подходит для регулярной очистки и профилактики засоров. Он прост в исполнении и абсолютно безопасен для любых труб.

Лимонная кислота

Лимонная кислота является не только отличным средством для удаления накипи, но и эффективным способом прочистки труб. Она растворяет жировые отложения, остатки мыла и налет в трубах.

Что нужно сделать:

Засыпьте 2-3 столовые ложки лимонной кислоты в слив.

Медленно залейте 1 литр горячей воды.

Подождите 15 минут.

Промойте слив большим количеством воды, чтобы смыть остатки кислоты.

Этот способ имеет приятный бонус - после него в раковине останется свежий лимонный запах.

Соль и сода

Если под рукой нет уксуса или лимонной кислоты, воспользуйтесь смесью соли и соды. Эти ингредиенты хорошо работают вместе, удаляя жир и остатки пищи из труб.

Что нужно сделать:

Смешайте по 4 столовые ложки пищевой соды и поваренной соли.

Засыпьте смесь в слив.

Медленно залейте 1 литр горячей воды.

Дождитесь, пока вода стечет, и промойте слив еще раз холодной водой.

Этот метод подходит для профилактики и удаления небольших засоров.

Раствор хозяйственного мыла

Хозяйственное мыло - еще один доступный и безопасный способ очистки труб. Оно прекрасно растворяет жир и помогает справиться с засорами.

Что нужно сделать:

Натрите 1/4 бруска хозяйственного мыла на терке.

Растворите стружку в 1 литре горячей воды, тщательно перемешав.

Влейте раствор в слив.

Дождитесь 10-15 минут, пока мыло растворит жир.

Промойте трубу горячей водой.

Этот метод особенно эффективен для профилактики и удаления легких загрязнений.