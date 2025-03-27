5 простих налаштувань браузера для захисту особистої інформації від хакерів

Увімкніть двофакторну аутентифікацію

Практично всі сучасні браузери пропонують можливість синхронізації даних, таких як закладки, історія переглядів, відкриті вкладки, паролі та інші. Хоча це зручно, ви повинні враховувати ризики, особливо коли йдеться про синхронізацію платіжних методів.

Якщо ви вирішите продовжити синхронізацію даних, обов'язково захистіть свій обліковий запис за допомогою надійного пароля і двофакторної аутентифікації. Це означає, що навіть якщо хтось отримає доступ до вашого пароля, він не зможе увійти до вашого акаунта без доступу до вашого телефону.

Firefox є зразковим браузером у цьому відношенні. Щоб увімкнути двофакторну автентифікацію, перейдіть у Налаштування, Синхронізація, Керування акаунтом. Потім перейдіть на вкладку "Безпека" і натисніть кнопку "Додати" для "Двоетапної аутентифікації" (вам знадобиться застосунок для аутентифікації, наприклад, Authy або Google Authenticator).

Увімкніть двофакторну аутентифікацію (фото: Foundry)

Вимкніть збереження конфіденційних даних

В принципі, синхронізація відкритих вкладок між пристроями не становить проблеми. Однак коли йдеться про інші приватні дані, включно з реквізитами кредитних карток, варто проявити обережність. Краще не зберігати такі чутливі дані взагалі.

У Firefox це можна зробити, перейшовши до Налаштувань, Конфіденційність і безпека, потім прокрутіть вниз до розділу "Автозаповнення". Зніміть галочки з пунктів "Зберегти і заповнювати адреси" і "Зберегти і заповнювати способи оплати". Більшість інших браузерів також дають змогу це зробити, включно з Chrome, Opera і Vivaldi.

Вимкніть збереження конфіденційних даних (фото: Foundry)

Файли cookie третіх сторін та інші трекери

Рекламодавці хочуть бути впевнені, що їхні гроші йдуть у потрібні руки, тому cookie третіх сторін і трекери відіграють таку важливу роль в останні кілька років. Вони використовуються для того, щоб ідентифікувати вас і відстежувати вашу активність у мережі, що допомагає рекламодавцям націлювати свої оголошення на потрібну аудиторію.

Якщо ви хочете запобігти цьому, необхідно змінити налаштування конфіденційності cookie в браузері. У Firefox ці опції можна знайти, перейшовши в Налаштування, Конфіденційність і безпека, Розширений захист від відстеження. Якщо ви виберете "Стандартний", то отримаєте повний захист кукі, який не дасть змоги трекерам стежити за вами між сайтами.

Для детальнішого контролю виберіть "Користувацький" і використовуйте меню, що випадають, щоб вибрати, які типи кукі та трекерів ви хочете заблокувати.

Однак cookie - це не єдина зброя рекламодавців. Вони також використовують так звані "відбитки пальців" (fingerprinting), які комбінують різні дані (наприклад, ваш браузер, IP-адресу, часовий пояс, роздільну здатність екрана, встановлене ПЗ тощо) для того, щоб ідентифікувати вас. Якщо ви хочете захиститися від відбитків пальців, вам майже обов'язково потрібно використовувати браузер Tor.

Ви також можете помітити опцію "Не відстежувати" в більшості браузерів. Ідея полягає в тому, що ваш браузер повідомлятиме сайтам і серверам, що ви не хочете, щоб вас відстежували. Однак вирішувати, чи дотримуватися цього запиту, - це вже завдання сайтів і серверів, і більшість із них цього не робить, тому ця функція фактично марна.

Сторонні файли cookie та інші трекери (фото: Foundry)

Шифруйте свої DNS-запити

Коли ви відвідуєте веб-сторінку, URL цієї сторінки має бути перетворений на IP-адресу сервера, який хостить цю сторінку. Це перетворення виконує DNS-сервер, і зазвичай цей запит надсилається на сервер DNS без шифрування.

Якщо ваше з'єднання підслуховувалося кимось, вони могли б побачити, які веб-сторінки ви відвідували. Хочете, щоб ваші DNS-запити залишалися приватними? Вам потрібно увімкнути "DNS через HTTPS", що гарантує, що ваші DNS-запити надсилатимуться через зашифроване з'єднання. Єдиний нюанс - не всі DNS-сервери поки що підтримують це.

Firefox знову є прикладом у цьому відношенні, оскільки він має чітко структуроване налаштування для цієї функції. Перейдіть у Налаштування, Конфіденційність і безпека та прокрутіть униз до розділу "DNS через HTTPS". Можливо, у вас стоїть "Захист за замовчуванням", що означає, що функцію вимкнено.

Якщо ви перемкнетеся на "Підвищений захист", ви виберете безпечного DNS-постачальника (за замовчуванням Cloudflare), і Firefox спробує зашифрувати всі DNS-запити. Якщо це не вдасться, він повернеться до вашого звичайного незашифрованого DNS-сервера.

Якщо ви виберете "Максимальний захист", Firefox буде використовувати тільки зашифровані DNS-запити без повернення до незахищеного сервера.

Шифруйте свої DNS-запити (фото: Foundry)

Використовуйте мостові з'єднання з Tor

Безсумнівно, використання браузера і мережі Tor - один із найбезпечніших способів серфінгу в інтернеті. Ваш інтернет-трафік маршрутизується через різні сервери, що може трохи уповільнити роботу браузера, але ваша активність залишається по-справжньому анонімною.

На жаль, оператори веб-сайтів і правові органи завжди намагаються ускладнити анонімний веб-серфінг. Крім того, доступ до мережі Tor часто блокується адміністраторами.

Але є обхідний шлях. Браузер Tor пропонує так звані "мости", які потрібно спочатку увімкнути. Перейдіть у Налаштування, З'єднання, потім прокрутіть вниз до розділу "Мости". Натисніть "Вибрати вбудований міст" і виберіть один, потім натисніть "Підключитися".

У Tor є три вбудовані мости:

obfs4 (робить ваш трафік випадковим, але може не працювати в сильно цензурованих регіонах)

Snowflake (маршрутизує ваш трафік через проксі-сервери, щоб імітувати різні активності, наприклад відеодзвінки)

meek-azure (робить так, ніби ви підключені до сайту Microsoft, але зазвичай працює повільно)

Використовуйте мостові з'єднання з Tor (фото: Foundry)

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