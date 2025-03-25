5 простих альтернатив, якими можна легко замінити яйця в раціоні

Користь яєць для здоров'я

Яйця є джерелом високоякісного білка, вітамінів (A, D, E, B12) та мінералів, таких як селен і залізо. Вони сприяють зміцненню імунної системи, покращують стан шкіри та волосся, а також підтримують здоров’я серця завдяки омега-3 жирним кислотам.

Вміщені в яйцях антиоксиданти, такі як лютеїн і зеаксантин, допомагають захистити очі від старіння та розвитку катаракти. Їхній вміст у раціоні також важливий для підтримки м’язової маси, особливо в літньому віці.

Чим можна замінити яйця

Тофу

Дієтолог Тамі Бест розповів, що тофу є чудовим джерелом білка, а також багатий на фосфатидилсерин, який підтримує здорові клітинні мембрани та життєво важливий для підтримки функцій мозку.

Крім того, в тофу багато клітковини, вітаміну А, кальцію, магнію, марганцю, міді, селену, цинку, заліза та майже повну відсутність насичених жирів або холестерину. Це робить його здоровою альтернативою яйцям, щоб підтримувати здоров’я кишківника, тканин, імунної системи, кісток і метаболізму.

Яблучне пюре

Яблучне пюре - це природний солодкий і смачний замінник яєць, який можна використовувати практично в будь-якій солодкій випічці. Через високий вміст пектину, пюре забезпечує такий же ефект, як яйця.

Крім того, ця здорова добавка містить значну кількість вітаміну С, клітковини та рослинних сполук для зміцнення здоров’я кишківника, серця та імунітету. Використовуйте 1/4 склянки яблучного пюре замість одного яйця.

Борошно з нуту

Нутове борошно - цікавий інгредієнт, з яким можна експериментувати замість яєць. Змішайте нутове борошно з водою, куркумою та сіллю для яєчного смаку.

З цієї суміші можна приготувати вдома яєчню та омлет. До того ж борошно суперпоживне, оскільки нут багатий клітковиною, міддю, цинком, марганцем, залізом, фосфором, калієм, магнієм, селеном і вітамінами групи B.

Ці поживні речовини поєднуються для підтримки імунітету, серця, кісток, кишечника та обміну речовин.

Йогурт

Одна чверть чашки рослинного або звичайного йогурту замінить яйця та зробить випічку "вологою".

Крім того, йогурт містить високий рівень білка, вітамінів групи В, кальцію, фосфору та пробіотиків для підтримки енергетичного обміну та здоров’я кісток. Пробіотики, що містяться в йогурті, також вводять здорові бактерії в кишковий мікробіом.

Вибирайте йогурт із низьким вмістом жиру, щоб зменшити навантаження насичених жирів і харчового холестерину.

Аквафаба

Аквафаба - це назва в'язкої рідини, отриманої в результаті відварювання плодів бобових культур таких, як нут, квасоля, горох.

Завдяки своїй здатності імітувати функціональні якості яєчного білка, аквафаба може бути використана як пряма заміна яєчних білків у деяких кулінарних рецептах. Її склад особливо добре підходить для використання людьми, які дотримуються дієти, за етичними та релігійними причинами, щоб уникнути використання яєць.

Три столові ложки рідини з консервованого нуту імітують приблизно один яєчний білок і ідеально підходять для безе та легкої випічки.

Насіння льону

Одним із найпоширеніших веганських варіантів заміни яєць є насіння льону, змішане з водою, утворюючи в’язку рідину, яка густіє та надає структуру хлібобулочним виробам.

Одна столова ложка, змішана з трьома столовими ложками води, дорівнює одному яйцю. Насіння льону є більш поживним вибором, ніж яйця, враховуючи вміст білка, клітковини, омега-3 жирних кислот, вітаміну B, міді, фосфору, магнію та рослинних сполук.

Ці поживні речовини захищають кишечник, серце, імунітет і обмін речовин.

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