5 простых альтернатив, которыми можно легко заменить яйца в рационе

Польза яиц для здоровья

Яйца являются источником высококачественного белка, витаминов (A, D, E, B12) и минералов, таких как селен и железо. Они способствуют укреплению иммунной системы, улучшают состояние кожи и волос, а также поддерживают здоровье сердца благодаря омега-3 жирным кислотам.

Содержащиеся в яйцах антиоксиданты, такие как лютеин и зеаксантин, помогают защитить глаза от старения и развития катаракты. Их содержание в рационе также важно для поддержания мышечной массы, особенно в пожилом возрасте.

Чем можно заменить яйца

Тофу

Диетолог Тами Бест рассказал, что тофу является отличным источником белка, а также богат фосфатидилсерином, который поддерживает здоровые клеточные мембраны и жизненно важен для поддержания функций мозга.

Кроме того, в тофу много клетчатки, витамина А, кальция, магния, марганца, меди, селена, цинка, железа и почти полное отсутствие насыщенных жиров или холестерина. Это делает его здоровой альтернативой яйцам, чтобы поддерживать здоровье кишечника, тканей, иммунной системы, костей и метаболизма.

Яблочное пюре

Яблочное пюре - это естественный сладкий и вкусный заменитель яиц, который можно использовать практически в любой сладкой выпечке. Из-за высокого содержания пектина, пюре обеспечивает такой же эффект, как яйца .

Кроме того, эта здоровая добавка содержит значительное количество витамина С, клетчатки и растительных соединений для укрепления здоровья кишечника, сердца и иммунитета. Используйте 1/4 стакана яблочного пюре вместо одного яйца.

Мука из нута

Нутовая мука - интересный ингредиент, с которым можно экспериментировать вместо яиц. Смешайте нутовую муку с водой, куркумой и солью для яичного вкуса.

Из этой смеси можно приготовить дома яичницу и омлет. К тому же мука суперпитательная, поскольку нут богат клетчаткой, медью, цинком, марганцем, железом, фосфором, калием, магнием, селеном и витаминами группы B.

Эти питательные вещества сочетаются для поддержания иммунитета, сердца, костей, кишечника и обмена веществ.

Йогурт

Одна четверть чашки растительного или обычного йогурта заменит яйца и сделает выпечку "влажной".

Кроме того, йогурт содержит высокий уровень белка, витаминов группы В, кальция, фосфора и пробиотиков для поддержания энергетического обмена и здоровья костей. Пробиотики, содержащиеся в йогурте, также вводят здоровые бактерии в кишечный микробиом.

Выбирайте йогурт с низким содержанием жира, чтобы уменьшить нагрузку насыщенных жиров и пищевого холестерина.

Аквафаба

Аквафаба - это название вязкой жидкости, полученной в результате отваривания плодов бобовых культур таких, как нут, фасоль, горох.

Благодаря своей способности имитировать функциональные качества яичного белка, аквафаба может быть использована как прямая замена яичных белков в некоторых кулинарных рецептах. Ее состав особенно хорошо подходит для использования людьми, соблюдающими диету, по этическим и религиозным причинам, чтобы избежать использования яиц.

Три столовые ложки жидкости из консервированного нута имитируют примерно один яичный белок и идеально подходят для безе и легкой выпечки.

Семена льна

Одним из самых распространенных веганских вариантов замены яиц являются семена льна, смешанные с водой, образуя вязкую жидкость, которая густеет и придает структуру хлебобулочным изделиям.

Одна столовая ложка, смешанная с тремя столовыми ложками воды, равна одному яйцу. Семена льна являются более питательным выбором, чем яйца, учитывая содержание белка, клетчатки, омега-3 жирных кислот, витамина B, меди, фосфора, магния и растительных соединений.

Эти питательные вещества защищают кишечник, сердце, иммунитет и обмен веществ.

Вас может заинтересовать