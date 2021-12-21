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Эти 5 продуктов нельзя замораживать ни в коем случае

Автор: Татьяна Самарук

Часто хозяйки для экономии времени или денег замораживают некоторые продукты. Однако, как оказалось, не все продукты можно замораживать, ведь низкие температуры превращают их фактически в хлам для нашего организма.

О том, какие продукты категорически нельзя замораживать, рассказали в mhealth.

Молочные продукты

Специалисты говорят, что все, что состоит из молока и не предназначено специально для морозилки, не следует помещать в минусовые температуры на хранение. Все потому, что в результате получится свернутая или рассыпчатая каша вместо творога или сметаны.

Размороженное мясо

Замораживать мясо или фарш один раз допустимо. Однако, если вы после повторной разморозки кладете его в камеру то будьте готовы, что во время готовки оно растворится или начнет пахнуть.

К тому же когда вы размораживаете мясо, но не готовите его сразу, то в нем начинают размножаться бактерии.

Газированные напитки

Если вы забудете алюминиевую банку в морозилке, то это приведет к взрыву емкости. Поэтому, охлаждать газировку лучше в холодильнике.

Свежие овощи

Овощи лучше не замораживать, ведь они превратятся в вялое сырое месиво при приготовлении или размораживании. Все потому, что в таких продуктах содержится большое количество воды и при обычной заморозке они буквально покрываются льдом.

А вот замороженные овощи из магазина подготавливают специальной технологией, предварительно обработав продукт.

Картофель

Картофель фри готовят к хранению в камере по специальной технологии. Поэтому, если вы захотите продлить жизнь обычным клубням картофеля, то придется разделить крахмал от воды.

Картофель станет рыхлым и сырым. Кстати, в холодильник картофель тоже класть не стоит. Их лучше хранить в бумажном пакете без доступа к солнцу.

Ранее мы сообщали, как хранили овощи зимой наши бабушки.

Также мы писали, что названы самые вредные сухофрукты, которые опасны для здоровья.

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