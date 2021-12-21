Ці 5 продуктів не можна заморожувати в жодному разі

Молочні продукти

Фахівці кажуть, що все, що складається з молока і не призначене спеціально для морозилки, не слід поміщати в мінусові температури на зберігання. Все тому, що в результаті вийде згорнута або розсипчаста каша замість сиру та сметани.

Розморожене м'ясо

Заморожувати м'ясо або фарш один раз допустимо. Однак, якщо ви після повторної розморозки кладете його в камеру то будьте готові, що під час готування воно розчиниться або почне пахнути.

До того ж коли ви розморожуєте м'ясо, але не готуєте його одразу, то у ньому починають розмножуватися бактерії.

Газовані напої

Якщо ви забудете алюмінієву банку в морозилці, то це призведе до вибуху ємкості. Тому, охолоджувати газовану воду краще в холодильнику.

Свіжі овочі

Овочі краще не заморожувати, адже вони перетворяться мляве сире місиво при приготуванні або розморожуванні. Все тому, що в таких продуктах міститься велика кількість води й при звичайній заморозці вони буквально покриваються льодом.

А от заморожені овочі з магазину підготовлюють спеціальною технологією, попередньо обробивши продукт.

Картопля

Картоплю фрі готують до зберігання у камері за спеціальною технологією. Тому, якщо ви захочете продовжити життя звичайним бульбам картоплі, то доведеться розділити крохмаль від води.

Картопля стане пухкою та сирою. До речі, у холодильник бульби теж класти не варто. Їх краще зберігати у паперовому пакеті без доступу до сонця.