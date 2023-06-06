5 продуктів, які заборонено їсти перед сном, щоб не нашкодити організму

Алкоголь

Алкоголь дуже шкідливий, вживання його перед сном провокує часте сечовипускання, порушує травлення, а також може виникнути проблема кислотного рефлюксу.

Також такий продукт порушує цикл сну.

Кофеїн

Перед сном варто відмовитись від їжі та напоїв, що містять кофеїн. Такий компонент міститься також у морозиві та деяких десертах.

Все тому, що кофеїн підвищує рівень гормону адреналіну, який змушує лише працювати й щось робити, а не навпаки спати. В результаті виникне безсоння.

Кислі продукти

Йдеться про кислий фруктовий сік та томатні соуси. Такі продукти краще не їсти перед сном.

Важка їжа

Варто уникати фаст-фуду, різноманітних снеків, солодощів та м’ясо перед сном. Важка їжа може порушити травну систему, до того ж вона довго перетравлюється.

В результаті можна отримати болі та спазми в животі.

Продукти з високим вмістом води

Фрукти, такі як кавун, диня та огірки містять у своєму складі багато води. Якщо ввечері з'їсти такі продукти, то пришвидшується сечовипускання, через яке буде важко заснути.

До того ж вранці тіло буде набряклим.

Що корисно з’їсти перед сном

Риба

Для ввечері слід віддати перевагу нежирним сортам риби. Риба багата корисними мікроелементами, фосфором і має легкий білок, який добре перетравлюється. До риби можна додати салат зі свіжої листкової зелені, заправлений оливковою олією.

Індича грудинка

Грудинка - дієтичне м’ясо, яке містить у собі чистий білок без зайвого жиру. Її можна не лише відварити, але й запекти у печі або ж приготувати на грилі. До грудинки краще додати тушковані овочі.

Горіхи

Вгамувати голод можна жменькою мигдалю, фісташок, фундука або ж волоських горіхів. Але слід пам’ятати, що горіхи надто калорійні, а для ситості організму достатньо буде 40 грамів.