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5 продуктов, которые запрещено есть перед сном, чтобы не навредить организму

Что нельзя есть перед сном (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Есть перед сном - не лучшая идея, лучше это сделать за 3-4 часа до сна, а еще лучше - отказаться от еды после 18 часов. Все для того, чтобы не перегружать желудок на ночь и не ощущать дискомфорт по утрам.

Об этом сообщает Times of India.

Алкоголь

Алкоголь очень вреден, употребление его перед сном провоцирует частое мочеиспускание, нарушает пищеварение, а также может возникнуть проблема кислотного рефлюкса.

Также такой продукт нарушает цикл сна.

Кофеин

Перед сном следует отказаться от еды и напитков, содержащих кофеин. Такой компонент содержится также в мороженом и некоторых десертах.

Все потому, что кофеин повышает уровень гормона адреналина, который заставляет работать и что-то делать, а не наоборот спать. В результате возникнет бессонница.

Кислые продукты

Речь идет о кислом фруктовом соке и томатных соусах. Такие продукты лучше не есть перед сном.

Тяжелая пища

Следует избегать фаст-фуда, разнообразных снеков, сладостей и мяса перед сном. Тяжелая пища может нарушить пищеварительную систему, к тому же она долго переваривается.

В результате можно получить боли и спазмы в животе.

Продукты с высоким содержанием воды

Фрукты, такие как арбуз, дыня и огурцы содержат много воды. Если вечером съесть такие продукты, то ускоряется мочеиспускание, из-за которого будет трудно уснуть.

К тому же утром тело будет отечным.

Что полезно съесть перед сном

Рыба

Для вечера следует отдать предпочтение нежирным сортам рыбы. Рыба богата полезными микроэлементами, фосфором и имеет легкий белок, который хорошо переваривается. К рыбе можно добавить салат из свежей листовой зелени, заправленный оливковым маслом.

Индюшачья грудинка

Грудинка - диетическое мясо, которое содержит в себе чистый белок без лишнего жира. Ее можно не только отварить, но и запечь в печи или приготовить на гриле. К грудинке лучше добавить тушеные овощи.

Орехи

Утолить голод можно горсткой миндаля, фисташек, фундука или грецких орехов. Но следует помнить, что орехи слишком калорийные, а для сытости организма будет достаточно 40 граммов.

Раньше мы называли напиток, который убивает сон и вредит организму.

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