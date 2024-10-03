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5 продуктів, які потрібно їсти, щоб захистити серце від хвороб та жити довше

Які продукти корисні для серця (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Щоб довше бути здоровим і почуватися енергійним, потрібно обов’язково вживати продукти, корисні для серця. Є 5 видів продуктів, які будуть позитивно впливати на організм.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror.

Дієтолог Мелісса Джегер розповіла, що харчування має важливе значення для збереження здоров’я та може зменшити ризик розвитку таких захворювань, як ішемічна хвороба серця та діабет.

Експерт виділила 5 корисних продуктів, які потрібно їсти кожному.

Джегер.

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