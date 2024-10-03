5 продуктов, которые нужно есть, чтобы защитить сердце от болезней и жить дольше

Диетолог Мелисса Джегер рассказала, что питание имеет важное значение для сохранения здоровья и может снизить риск развития таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца и диабет.

Эксперт выделила 5 полезных продуктов, которые нужно есть каждому.

Джегер.