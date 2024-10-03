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5 продуктов, которые нужно есть, чтобы защитить сердце от болезней и жить дольше

Какие продукты полезны для сердца (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы дольше быть здоровым и чувствовать себя энергичным, нужно обязательно употреблять продукты, полезные для сердца. Есть 5 видов продуктов, которые будут оказывать положительное воздействие на организм.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror.

Диетолог Мелисса Джегер рассказала, что питание имеет важное значение для сохранения здоровья и может снизить риск развития таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца и диабет.

Эксперт выделила 5 полезных продуктов, которые нужно есть каждому.

Джегер.

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