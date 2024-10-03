5 продуктов, которые нужно есть, чтобы защитить сердце от болезней и жить дольше

Чтобы дольше быть здоровым и чувствовать себя энергичным, нужно обязательно употреблять продукты, полезные для сердца. Есть 5 видов продуктов, которые будут оказывать положительное воздействие на организм.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror.
Диетолог Мелисса Джегер рассказала, что питание имеет важное значение для сохранения здоровья и может снизить риск развития таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца и диабет.
Эксперт выделила 5 полезных продуктов, которые нужно есть каждому.
Джегер.
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