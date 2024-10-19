5 продуктів, які нададуть полегшення при болях у суглобах і м’язах

Ревматичні захворювання вражають суглоби, кістки та м’язи, викликаючи, серед іншого: запалення і обмеження рухів. Однак є натуральні продукти, які можуть бути такими ж ефективними, як і ліки.

Які 5 продуктів треба включати в раціон, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на News Medical.

Які 5 продуктів треба вживати при болі в суглобах?

Ревматичні захворювання - це захворювання сполучної тканини, до яких, серед іншого, відносяться: суглобів, кісток, м'язів і шкіри. Найчастіше вони вражають опорно-руховий апарат, викликаючи запалення, біль і пошкодження тканин.

Для лікування ревматичних захворювань використовуються фармакологічні методи, але в багатьох випадках вони не є повністю ефективними. Хоча за останні роки медицина досягла значного прогресу в цій галузі, пацієнти часто не досягають повної ремісії захворювання. Тому вони шукають допоміжні методи лікування, в тому числі дієтичні, щоб покращити якість свого життя.

Зростаючий інтерес до природного лікування імунозалежних захворювань особливо стосується використання трав і спецій, які відіграють важливу роль у дієті та медицині. Огляд поточних досліджень показав, що рослинні добавки, багаті протизапальними сполуками, забезпечують особливу підтримку пацієнтам.

Більшість трав і спецій є багатими джерелами вітамінів, алкалоїдів і антиоксидантів, які мають протизапальні та протиракові властивості. Щоб визначити найефективніші в ревматології, португальські вчені з Лісабонського університету переглянули наявні медичні знання.

Дослідники зосередили свою увагу на рослинних методах лікування, які широко використовуються для лікування ревматоїдного артриту (РА), фіброміалгії (ФМ) і дегенеративних захворювань суглобів (артрит, ОА).

Кориця для суглобів

Кориця містить біологічно активні сполуки, які пригнічують експресію генів, що викликають запалення в суглобах, м’язах і кістках, усуваючи біль від його джерела. В одному дослідженні було виявлено, що доза 500 мг кориці значно зменшує тяжкість ревматоїдного артриту у пацієнтів, про що свідчить зниження рівнів СРБ і TNF-альфа в крові.

Часник від болю в суглобах

Часник та його похідні були піддані багатьом дослідженням, оцінюючи їх імуномодулюючий та протизапальний ефект. Рандомізовані контрольні дослідження показали, серед іншого, що дієтичні добавки з часником знижують рівень запальних маркерів у крові, таких як С-реактивний білок (CRP), IL-6 і TNF-альфа.

Куркума при артриті

Активна сполука куркуми, куркумін, впливає на метаболізм прозапальної арахідонової кислоти. У цьому відношенні вона діє подібно до нестероїдних протизапальних засобів (НПЗЗ). У хворих на ревматоїдний артрит куркумін має значну протизапальну дію та зменшує тяжкість захворювання.

Шафран від болю в суглобах і кістках

Сполуки, що містяться в шафрані, такі як сафранал, кроцетин і кроцин, можуть покращити здоров’я пацієнтів з ревматичними захворюваннями, впливаючи на рівень запалення, стресу, болю та концентрацію антиоксидантних сполук.

Імбир для суглобів

Інгредієнти, що містяться в імбирі, мають захисну дію проти запалення в кишечнику, пригнічуючи порушення їх захисного бар’єру, спричинені TNF-альфа. Також було показано, що імбир зменшує запалення шляхом зниження синтезу оксиду азоту та простагландину E2, як було продемонстровано на щурячій моделі РА.