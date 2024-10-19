5 продуктов, которые дадут облегчение при болях в суставах и мышцах

Ревматические заболевания поражают суставы, кости и мышцы, вызывая среди прочего воспаление и ограничение движений. Однако есть натуральные продукты, которые могут быть такими же эффективными, как и лекарства.

Какие 5 продуктов следует включать в рацион, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на News Medical.

Какие 5 продуктов следует употреблять при боли в суставах?

Ревматические заболевания - это заболевания соединительной ткани, к которым, среди прочего, относятся: суставы, кости, мышцы и кожа. Чаще они поражают опорно-двигательный аппарат, вызывая воспаление, боль и повреждение тканей.

Для лечения ревматических заболеваний используются фармакологические методы, но во многих случаях они не полностью эффективны. Хотя в последние годы медицина достигла значительного прогресса в этой области, пациенты часто не достигают полной ремиссии заболевания. Поэтому они ищут вспомогательные методы лечения, включая диетические, чтобы улучшить качество своей жизни.

Возрастающий интерес к естественному лечению иммунозависимых заболеваний особенно касается использования трав и специй, играющих важную роль в диете и медицине. Обзор текущих исследований показал, что растительные добавки, богатые противовоспалительными соединениями, обеспечивают особую поддержку пациентам.

Большинство трав и специй являются богатыми источниками витаминов, алкалоидов и антиоксидантов, обладающих противовоспалительными и противораковыми свойствами. Чтобы определить самые эффективные в ревматологии, португальские ученые из Лиссабонского университета пересмотрели имеющиеся медицинские знания.

Исследователи сосредоточили свое внимание на растительных методах лечения, широко используемых для лечения ревматоидного артрита (РА), фибромиалгии (ФМ) и дегенеративных заболеваний суставов (артрит, ОА).

Корица для суставов

Корица содержит биологически активные соединения, подавляющие экспрессию генов, вызывающих воспаление в суставах, мышцах и костях, устраняя боль от его источника. В одном исследовании было обнаружено, что доза 500 мг корицы значительно снижает тяжесть ревматоидного артрита у пациентов, о чем свидетельствует снижение уровней СРБ и TNF-альфа в крови.

Чеснок от боли в суставах

Чеснок и его производные были подвергнуты многим исследованиям, оценивая их иммуномодулирующий и противовоспалительный эффект. Рандомизированные контрольные исследования показали, что диетические добавки с чесноком снижают уровень воспалительных маркеров в крови, таких как С-реактивный белок (CRP), IL-6 и TNF-альфа.

Куркума при артрите

Активное соединение куркумы, куркумин, оказывает влияние на метаболизм провоспалительной арахидоновой кислоты. В этом отношении она действует подобно нестероидным противовоспалительным средствам (НПВС). У больных ревматоидным артритом куркумин оказывает значительное противовоспалительное действие и уменьшает тяжесть заболевания.

Шафран от боли в суставах и костях

Содержащиеся в шафране соединения, такие как сафранал, кроцетин и кроцин, могут улучшить здоровье пациентов с ревматическими заболеваниями, влияя на уровень воспаления, стресса, боли и концентрацию антиоксидантных соединений.

Имбирь для суставов

Содержащиеся в имбире ингредиенты оказывают защитное действие против воспаления в кишечнике, подавляя нарушения их защитного барьера, вызванные TNF-альфа. Также было показано, что имбирь уменьшает воспаление путем снижения синтеза оксида азота и простагландина E2, как было продемонстрировано на крысиной модели РА.