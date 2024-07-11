5 продуктов, которые нельзя готовить в посуде из нержавеющей стали

Посуда, а особенно сковорода из нержавеющей стали - это сочетание изящного вида и прочной конструкции. Благодаря этому такая посуда может справиться с широким спектром кулинарных задач. Однако нержавеющая сталь не лишена своих особенностей и ограничений.

О том, что лучше не готовить в нержавеющей посуде, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple .

Томатный соус

Высококислые продукты и блюда - такие как томатный соус - со временем могут вступать в реакцию с нержавеющей сталью (или, как ее иногда называют, нержавейкой), что приводит к изменению цвета материала.

Также возможно вымывание никеля и хрома из нержавеющей стали - в зависимости от состояния сковороды или кастрюли.

Для соусов из помидоров и томатной пасты лучше использовать посуду, которая не будет вступать с продуктами в реакцию, например, эмалированная, чугунная или с антипригарным покрытием.

Яйца

Яйца обладают свойством крепко прилипать к поверхностям из нержавеющей стали, особенно, если сковорода не была должным образом разогрета и смазана.

Использование антипригарной сковороды или хорошо промасленной чугунной сковородки, используемой не впервые, обычно является лучшим выбором для приготовления яичницы.

Блины

При приготовлении на сковороде из нержавеющей стали блины - особенно тонкие, нежные блинчики - также могут прилипать к поверхности и не переворачиваться.

Как и для яичницы, для приготовления блинов советуют использовать сковороду с антипригарным покрытием или з чугуна.

Стейк

Несмотря на то, что сковорода из нержавеющей стали может выдержать относительно высокую температуру, для жарки на большом огне лучше использовать специальную сковороду-гриль или антипригарную посуду с толстыми стенками.

Это поможет получить хрустящую корочку и лучший вкус, равномерно прожарив мясо. К тому же стейк, приготовленный в соответствующей посуде, оставляет гораздо меньше следов, чем стейк, приготовленный на сковороде из нержавеющей стали.

Рыба

Хотя рыбу можно готовить на сковороде из нержавейки, нежное филе может прилипнуть к поверхности и распасться при переворачивании.

Чтобы избежать ненужных сложностей в приготовлении, лучше готовить рыбу в чугунной сковороде с антипригарным покрытием или тщательно смазанной растительным маслом, а не в посуде из нержавеющей стали.