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5 продуктів, які допоможуть швидко зняти стрес і заспокоїтись

Які продукти допоможуть зняти стрес (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Щоденний стрес може завдати шкоди здоров’ю. Збалансовані продукти можуть допомогти тілу впоратися з цим станом та його наслідками.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.

Дієтолог 

Доведено, 

Якщо ви не любите рибу, то можна їсти волоські горіхи, насіння чіа та льону. Такі продукти також містять високий рівень Омега-3

Варто лише переконатися, що ви споживаєте натуральний напій, а не з великою кількістю цукру.

Продукти, такі як цукерки, шоколад, солодкі напої та десерти, можуть призвести до різких перепадів рівня цукру в крові. Потім це негативно впливає на настрій. Надмірне споживання солодощів здатне погіршити загальне здоров'я та самопочуття.

Гострі страви можуть спричинити тимчасове підвищення температури тіла та тривожності. Крім того, така їжа може негативно вплинути на процес травлення.

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