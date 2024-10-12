Хурма вже в магазинах. Чим корисний фрукт, а кому краще відмовитись від нього

За вікном вже осінь, тому прилавки магазинів почала заполоняти вже перша хурма. Такий фрукт не тільки смачний, а й може допомогти організму протистояти різним вірусам і хворобам, які особливо загострюються у холодну пору року

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чим особливо корисна хурма, а кому краще від неї відмовитись.

Користь хурми

Антиоксидантні властивості

Хурма містить корисні рослинні сполуки, які мають антиоксидантні властивості. Саме вони допомагають запобігти або уповільнити пошкодження клітин, протидіючи окислювальному стресу.

Він своєю чергою може призводити до хвороб серця, діабету, раку і неврологічних захворювань.

Флавоноїди, які містяться у високих концентраціях у шкірці та м’якоті хурми, можуть знизити рівень серцево-судинних захворювань, вікового погіршення розумового розвитку та раку легенів.

Хурма також багата каротиноїдами, які пов'язують з меншим ризиком захворювань серця, раку легенів, колоректального раку та метаболічних захворювань.

Зменшує запалення

Такі захворювання, як хвороби серця, артрит, діабет, рак і ожиріння, пов’язані з хронічним запаленням.

Хурма є чудовим джерелом потужного антиоксиданту вітаміну С. Фактично, один такий фрукт містить 14% рекомендованої добової дози вітамінів.

Вітамін С допомагає захистити клітини від пошкоджень, спричинених вільними радикалами, і бореться із запаленням в організмі.

Хурма також містить каротиноїди, флавоноїди та вітамін Е, усі вони є потужними антиоксидантами, які борються із запаленнями.

Чим корисна хурма (фото: Freepik)

Великий вміст клітковини

Продукти з високим вмістом розчинної клітковини, такі як хурма, можуть допомогти знизити високий рівень холестерину, допомагаючи організму позбутися надлишкової кількості.

До того ж клітковина також важлива для регулярної дефекації та може знизити високий рівень цукру в крові.

Крім того, клітковина сприяє підживленню хороших» бактерій у кишечнику, що може позитивно вплинути на травлення та загальний стан здоров’я.

Підтримка зору

Хурма містить багато вітаміну А та антиоксидантів, які є критично важливими для здоров’я очей. Такий вітамін чудово підтримує функціонування кон'юнктивальних оболонок і рогівки.

Фрукт багатий лютеїном і зеаксантином, які можуть знизити ризик деяких захворювань очей, включаючи вікову дегенерацію жовтої плями. Це захворювання, яке вражає сітківку і може призвести до втрати зору.

Кому хурма може шкодити

Ідеальних продуктів не існує. Поряд з вітамінами і мікроелементами в хурмі міститься велика кількість дубильних речовин - сполук, завдяки яким плоди мають терпкий смак. Вони можуть ускладнювати перетравлення їжі та викликати біль у животі, блювоту та закреп.

Загалом ефект від вживання фрукта залежить від того, наскільки плоди мають терпку дію: чим менше це відчуття, тим корисніше хурма. Тому не їжте фрукти, поки вони повністю не дозріють.

Діабетикам також не варто захоплюватися хурмою, оскільки вона дуже солодка. У деяких сортах до 44% цукрів.

Якщо ви схильні до запорів, то хурму краще вживати без шкірки, адже саме в ній накопичуються дубильні речовини.

Категорично не варто перекушувати хурмою, навіть очищеної від шкірки, якщо до цього не було ніякого приймання їжі. На порожній шлунок вона буде впливати як сильний подразник.