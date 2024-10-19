5 продуктов, которые помогут быстро снять стресс и успокоиться

Ежедневный стресс может нанести вред здоровью. Сбалансированные продукты могут помочь телу справиться с этим состоянием и его последствиями.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Диетолог
Доказано,
Если вы не любите рыбу, то можно есть грецкие орехи, семена чиа и льна. Такие продукты также содержат высокий уровень.
Стоит только убедиться, что вы употребляете в пищу натуральный напиток, а не с большим количеством сахара.
Продукты, такие как конфеты, шоколад, сладкие напитки и десерты могут привести к резким перепадам уровня сахара в крови. Затем это отрицательно сказывается на настроении. Чрезмерное потребление сладостей способно ухудшить общее здоровье и самочувствие.
Острые блюда могут привести к временному повышению температуры тела и тревожности. Кроме того, такая пища может отрицательно повлиять на пищеварительный процесс.
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