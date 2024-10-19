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5 продуктов, которые помогут быстро снять стресс и успокоиться

Какие продукты помогут снять стресс (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ежедневный стресс может нанести вред здоровью. Сбалансированные продукты могут помочь телу справиться с этим состоянием и его последствиями.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

Диетолог

Доказано,

Если вы не любите рыбу, то можно есть грецкие орехи, семена чиа и льна. Такие продукты также содержат высокий уровень.

Стоит только убедиться, что вы употребляете в пищу натуральный напиток, а не с большим количеством сахара.

Продукты, такие как конфеты, шоколад, сладкие напитки и десерты могут привести к резким перепадам уровня сахара в крови. Затем это отрицательно сказывается на настроении. Чрезмерное потребление сладостей способно ухудшить общее здоровье и самочувствие.

Острые блюда могут привести к временному повышению температуры тела и тревожности. Кроме того, такая пища может отрицательно повлиять на пищеварительный процесс.

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