5 продуктів, які допоможуть швидко зняти стрес і заспокоїтись

Щоденний стрес може завдати шкоди здоров’ю. Збалансовані продукти можуть допомогти тілу впоратися з цим станом та його наслідками.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Найкращі продукти для зняття стресу

Дієтолог Меггі Міхальчик розповів, що деякі продукти харчування мають різні властивості та можуть підтримувати тіло та допомагати йому під час стресу.

Насіння гарбуза

Гарбузове насіння має високий вміст магнію - мінералу, відомого як заспокійливе. Тому він може допомогти регулювати нейромедіатори в мозку, сприяючи відчуттю спокою.

Магній також допомагає регулювати вивільнення кортизолу (гормону стресу), тому достатня кількість магнію в організмі має вирішальне значення під час стресових ситуацій.

Рекомендована добова норма магнію для більшості дорослих становить приблизно 300-400 міліграмів. Велику кількість магнію можна отримати з однієї порції гарбузового насіння.

Тунець

Окрім того, що тунець смачний, він ще й може допомогти знизити рівень стресу, оскільки в ньому багато вітамінів B6 і B12.

Доведено, що B6 збільшує виробництво серотоніну та ГАМК, нейромедіаторів, які регулюють настрій і тривогу. Тоді як В12 має вирішальне значення для функціонування нервової системи, і дефіцит цієї поживної речовини може навіть спричинити пошкодження нервів.

Рекомендована добова кількість В12 для дорослих становить 2,4 мікрограма, а В6 1,3 міліграма для дорослих віком до 50 років.

Лосось

Омега-3 жирні кислоти у лососі беруть участь у широкому спектрі фізіологічних функцій, пов’язаних із розвитком, функціонуванням і старінням мозку. Вони також зменшують запалення та підвищують активність серотоніну.

Якщо ви не любите рибу, то можна їсти волоські горіхи, насіння чіа та льону. Такі продукти також містять високий рівень Омега-3

Апельсиновий сік

Склянка апельсинового соку може допомогти уникнути окислювального стресу (дисбалансу вільних радикалів і антиоксидантів, який може пошкодити наші клітини).

Вживання 100% апельсинового соку може відігравати позитивну роль у хронічному запаленні та окислювальному стресі.

Варто лише переконатися, що ви споживаєте натуральний напій, а не з великою кількістю цукру.

Зелень

Листова зелень, як-от капуста та шпинат, чудово допомагає зняти стрес. Вони наповнені фолієвою кислотою та антиоксидантами, такими як бета-каротин, які також позитивно впливають на здоров'я мозку.

Зелень містить триптофан - поживну речовину, яка бере участь в утворенні більшої кількості серотоніну, відомого як "гормон щастя".

Яких продуктів уникати під час стресу

Кофеїн може лише нашкодити під час стресу. Кожна людина індивідуальна, але багато хто може виявити, що надмірне споживання кофеїну збільшує частоту серцевих скорочень і надмірно стимулює нервову систему, ускладнюючи розслаблення.

Продукти, такі як цукерки, шоколад, солодкі напої та десерти, можуть призвести до різких перепадів рівня цукру в крові. Потім це негативно впливає на настрій. Надмірне споживання солодощів здатне погіршити загальне здоров'я та самопочуття.

Гострі страви можуть спричинити тимчасове підвищення температури тіла та тривожності. Крім того, така їжа може негативно вплинути на процес травлення.