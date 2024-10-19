5 продуктов, которые помогут быстро снять стресс и успокоиться

Ежедневный стресс может нанести вред здоровью. Сбалансированные продукты могут помочь телу справиться с этим состоянием и его последствиями.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Лучшие продукты для снятия стресса

Диетолог Мэгги Михальчик рассказал, что некоторые продукты питания обладают разными свойствами и могут поддерживать тело и помогать ему во время стресса.

Семена тыквы

Тыквенные семена имеют высокое содержание магния - минерала, известного как успокаивающее. Потому он может помочь регулировать нейромедиаторы в мозге, способствуя ощущению покоя.

Магний также помогает регулировать высвобождение кортизола (гормона стресса), поэтому достаточное количество магния в организме имеет решающее значение при стрессовых ситуациях.

Рекомендованная дневная норма магния для большинства взрослых составляет приблизительно 300-400 мг. Большое количество магния можно получить из одной порции тыквенных семян.

Тунец

Кроме того, что тунец вкусен, он еще может помочь снизить уровень стресса, поскольку в нем много витаминов B6 и B12.

Доказано, что B6 увеличивает производство серотонина и ГАМК, нейромедиаторов, регулирующих настроение и тревогу. В то время как В12 имеет решающее значение для функционирования нервной системы, и дефицит этого питательного вещества может даже повредить нервы.

Рекомендованное суточное количество В12 для взрослых составляет 2,4 микрограмма, а В6 1,3 мг для взрослых в возрасте до 50 лет.

Лосось

Омега-3 жирные кислоты в лососе принимают участие в широком спектре физиологических функций, связанных с развитием, функционированием и старением мозга. Они также снижают воспаление и повышают активность серотонина.

Если вы не любите рыбу, то можно есть грецкие орехи, семена чиа и льна. Такие продукты также содержат высокий уровень.

Апельсиновый сок

Стакан апельсинового сока может помочь избежать окислительного стресса (дисбаланс свободных радикалов и антиоксидантов, который может повредить наши клетки).

Употребление 100% апельсинового сока может играть положительную роль в хроническом воспалении и окислительном стрессе.

Стоит только убедиться, что вы употребляете в пищу натуральный напиток, а не с большим количеством сахара.

Зелень

Листовая зелень, например капуста и шпинат, прекрасно помогает снять стресс. Они наполнены фолиевой кислотой и антиоксидантами, такими как бета-каротин, которые также положительно влияющие на здоровье мозга.

Зелень содержит триптофан - питательное вещество, участвующее в образовании большего количества серотонина, известного как "гормон счастья".

Какие продукты избегать во время стресса

Кофеин может только навредить во время стресса. Каждый человек индивидуален, но многие могут обнаружить, что чрезмерное потребление кофеина увеличивает частоту сердечных сокращений и чрезмерно стимулирует нервную систему, затрудняя расслабление.

Продукты, такие как конфеты, шоколад, сладкие напитки и десерты могут привести к резким перепадам уровня сахара в крови. Затем это отрицательно сказывается на настроении. Чрезмерное потребление сладостей способно ухудшить общее здоровье и самочувствие.

Острые блюда могут привести к временному повышению температуры тела и тревожности. Кроме того, такая пища может отрицательно повлиять на пищеварительный процесс.