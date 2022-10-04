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5 продуктів, які додадуть вам сили та витривалості: просто додайте їх до раціону

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Вівторок 04 жовтня 2022 21:23
5 продуктів, які додадуть вам сили та витривалості: просто додайте їх до раціону Фото: Які продукти додадуть сили та витривалість (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Кожна людина хоча б раз у житті давала собі обіцянку розпочати активний спосіб життя з понеділка чи з 1 числа нового місяця. І часто всі ці плани зриваються з однієї простої причини – немає сил та витривалості.

Які продукти потрібно включити у свій раціон, щоб стати сильнішими та витривалішими, розповіли в ProstoWay.

Броколі

У цій капусті містяться спеціальні фітохімічні сполуки, які підвищують ефект тестостерону та знижують дію естрогену. Завдяки цьому збільшується швидкість зростання м'язів і сила, а набір жиру та утримання рідини в організмі починають сповільнюватись.

Коричневий рис

Саме в цьому виді рису міститься величезна кількість харчових волокон, які є дуже важливими для підтримки рівня інсуліну в стабільному стані. А ще коричневий рис допомагає наповнити організм енергією на тривалий час.

Яйця

Яйця – найкраще джерело білка в харчових продуктах. Завдяки білку ми можемо швидше наростити м'язову масу, збільшити свою силу та витривалість. І це допоможе залишатися активним протягом дня.

Шпинат

Ця зелень допомагає стабілізувати роботу шлунково-кишкового тракту завдяки впливу на організм особливої амінокислоти – глутаміну. А ще у шпинаті є дві фітохімічні сполуки, які відповідають за синтез білків. А це важливо для зростання м'язової сили.

Сьомга

Саме ця риба є чудовим джерелом Омега-3, яка є своєрідним паливом для м'язів. Завдяки Омега-3 м'язи зберігають свій об'єм та швидше відновлюються.

До речі, раніше ми писали про те, що дієтолог назвала 4 лайфхаки, які допоможуть схуднути набагато швидше.

А ще розповідали про те, які прості продукти допоможуть вам прокинутися без кави.

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