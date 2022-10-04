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5 продуктов, которые добавят вам силы и выносливости: просто добавьте их в рацион

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Вторник 04 октября 2022 21:23
5 продуктов, которые добавят вам силы и выносливости: просто добавьте их в рацион Фото: Какие продукты добавят силы и выносливость (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Каждый человек хотя бы раз в жизни давал себе обещание начать активный образ жизни с понедельника или с 1 числа нового месяца. И часто все эти планы срываются по одной простой причине - нет сил и выносливости.

Какие продукты нужно включить в свой рацион, чтобы стать сильнее и выносливее, рассказали в ProstoWay.

Брокколи

В этой капусте содержатся специальные фитохимические соединения, которые повышают эффект тестостерона и снижают действие эстрогена. Благодаря этому увеличивается скорость роста мышц и сила, а набор жира и удержание жидкости в организме начинают замедляться.

Коричневый рис

Именно в этом виде риса содержится огромное количество пищевых волокон, которые очень важны для поддержания уровня инсулина в стабильном состоянии. А еще коричневый рис помогает наполнить организм энергией на длительное время.

Яйца

Яйца - самый лучший источник белка в пищевых продуктах. Благодаря белку мы можем быстрее нарастить мышечную массу, увеличить свою силу и выносливость. И это поможет оставаться активными в течение дня.

Шпинат

Эта зелень помогает стабилизировать работу желудочно-кишечного тракта благодаря влиянию на организм особой аминокислоты - глутамина. А еще в шпинате есть два фитохимических соединения, которые отвечают за синтез белков. А это важно для роста мышечной силы.

Семга

Именно эта рыба является отличным источником Омега-3, которая является своеобразным топливом для мышц. Благодаря Омега-3 мышцы сохраняют свой объем и быстрее восстанавливаются.

Кстати, ранее мы писали о том, что диетолог назвала 4 лайфхака, которые помогут похудеть намного быстрее.

А еще рассказывали о том, какие простые продукты помогут вам проснуться без кофе.

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