5 принципів виховання, які "калічать" дитину. Психолог застерегла від помилок

Категоричні заборони

"Деякі батьки своїми заборонами і табу не дають дитині права голосу і вибору. Це одна з найгрубших помилок батьків у вихованні. Так, потрібно давати малюкові можливість заявити про свої потреби, знайти шляхи розв'язання проблеми або привести аргументи, чому ви йому щось не дозволяєте", - зазначає психолог.

Наприклад, ви не дозволяєте дитині вибігати на дорогу: поясніть їй, які можуть бути наслідки - аварія, травми, лікарня або навіть те, що його можуть у вас забрати за неналежне виконання батьківських обов'язків.

Зайва вимогливість

"Якщо ви будете занадто багато вимагати від свого чада, то згодом він стане дратівливим, впертим і зовсім не буде чути ваші прохання, умовляння і вимоги. Краще знайти такий підхід до дитини, щоб ваші вимоги не просто виконувалися, а ставали його внутрішніми переконаннями або звичками", - радить Науменко.

Наприклад, застеляти ліжко, вмиватися і снідати вранці можна не змушувати, а робити це разом з дитиною, формуючи його щоденні звички.

Нотації і порівняння з іншими дітьми

"Нотації - не найкращий спосіб донести дитині, що вона не права в тій чи іншій ситуації. До них можна іноді вдаватися, але якщо ви будете щодня це робити, то вони просто втрачають виховну цінність і зазвичай призводять до дитячого протесту", - каже експерт.

Також у жодному разі не можна дитину порівнювати з іншими, тому що вона - індивідуальність. Будь-які порівняння призводять до ненависті до того, з ким його порівняли, комплексам неповноцінності і проблем зі спілкуванням дитини з батьками, адже вони її вважають гірше інших (в її розумінні).

Гіперопіка

"Якщо ви занадто опікаєте своє чадо, то це може призвести до ряду негативних наслідків, таких як неврози, проблеми із соціалізацією, невміння досягати поставлених цілей, постояти за себе і висловити свою думку", - зазначає психолог.

Тому з самого раннього віку треба давати дитині можливість проявити свою самостійність і індивідуальність.

Надмірна вседозволеність

"Це ще одна крайність, яку допускати не варто. Якщо дитині на першу вимогу все приносять на тарілочці, то вона не буде готова до найменших життєвих труднощів, не зможе досягати поставлених цілей та вирішувати свої проблеми", - каже Науменко.

Вона додає, що розпещені діти схильні до неврозів, мають завищену самооцінку та не готові проявляти самостійність.