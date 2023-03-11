Чому російські мультики шкодять дитині, навіть якщо перекладені українською: пояснення

Російські мультики "Маша і Ведмідь" та "Фіксики" довгий час були найулюбленішими серед українських діток. Втім цей контент є шкідливим для малечі навіть, якщо перекладений українською мовою.

Про це розповіла Христина Шабат, керівниця Центру гідності дитини при Українському Католицькому Університеті, пише сайт "Освіторія" . Також вона порадила мультфільми, на які варто замінити вище згадані.

Що не так із цим мультиком

За словами експертки, цей мультик беззмістовний і шкідливий. Первинно казки створювали для того, щоб транслювати важливі речі та прищеплювати цінності дітям. Мультфільми мають доносити важливі поняття зрозумілою для дітей мовою, у розважальній формі. Натомість зараз продукують контент за принципом "чим смішніше, тим краще".

Якісний мультик повинен презентувати малечі норми поведінки: казати "дякую", "будь ласка", спокійно чекати своєї черги, запитувати дозволу взяти чужу річ тощо.

"Маша і Ведмідь" призначений для дошкільнят. І саме у цьому віці дітей вчать цих базових правил поведінки.

Які висновки робить дитина з цього мультика

Зневага до чужої власності : Маша весь час бере чужі речі без дозволу, усе ламає і трощить. При цьому не отримує покарання. Малюк за цим дивиться і думає, що можна не мати чутливості до руйнування чужих речей.

: Маша весь час бере чужі речі без дозволу, усе ламає і трощить. При цьому не отримує покарання. Малюк за цим дивиться і думає, що можна не мати чутливості до руйнування чужих речей. Малеча вчиться ігнорувати слова дорослих. У дитини не формується поняття справедливості, з'являється відчуття вседозволеності. Адже Маша не розуміє слова "стоп" і "ні".

У дитини не формується поняття справедливості, з'являється відчуття вседозволеності. Адже Маша не розуміє слова "стоп" і "ні". Треба виконувати накази, не обговорюючи їх. У мультику всі герої - тварини, а Маша - людина, вона єдина, хто розмовляє. Вона завжди віддає накази, ніколи не запитує, не веде діалог. В російській культурі немає діалогу й дискусії, втім є накази і німе виконання їх. Мультик прищеплює модель поведінки "не думай, виконуй, що кажуть". Маша - це як маленький Путін, що живе в голові кожного росіянина.

У мультику всі герої - тварини, а Маша - людина, вона єдина, хто розмовляє. Вона завжди віддає накази, ніколи не запитує, не веде діалог. В російській культурі немає діалогу й дискусії, втім є накази і німе виконання їх. Мультик прищеплює модель поведінки "не думай, виконуй, що кажуть". Маша - це як маленький Путін, що живе в голові кожного росіянина. Треба ходити строєм і не зважати на власні інтереси. В одній із серій Маша няньчить зайченят, вони бешкетують. Їх заспокоїла мама, яка свиснула у свиток - і діти строєм помарширували за нею. Це принцип виховання російських дітей: їх привчають ходити строєм, їхні думки та інтереси не беруть до уваги.

Чи варто показувати мультик із українським перекладом

Хоч у перекладеному варіанті Маша говорить українською, вона все одно транслює ворожі наративи.

Дорослі мають критично мислити і думати, чи варто показувати дитині той чи інший контент і чого він може навчити дитину. Мультик "Маша і Ведмідь" не вчить нічого хорошого, не показує нормальних соціальних навичок, а ще не виховує візуальний смак та естетику в дитини.

Чому від "Фіксиків" також слід відмовитись

Хоч мультфільм видається пізнавальним і на основі науки, ось що він насправді показує:

Є таємничі створіння - фіксики, і є секрет, який діти не повинні розповідати дорослим. Хоча між дітьми і батьками має бути взаємна довіра із ціллю дотримання безпеки і діти не повинні мати секрети від батьків.

У кожній серії той самий алгоритм: уявні друзі хлопчика - фіксики постійно розповідають про науку. При цьому байдуже чи їх запитували про це, вони видають інформацію.

У серіях трапляються соціальні ситуації, але їх іноді залишають невирішеними: хтось когось образив - серія закінчилась тощо.

Фіксики відтворюють радянську школу: є хтось, хто знає краще за тебе, він тобі скаже правильну відповідь. Там важливі тільки знання, а навичок комунікації у мультику нема.

Як батькам перевірити, чи контент не нашкодить

Зважайте на який вік призначений мультик: Губка-Боб і Сімпсони - це контент для раннього підліткового віку, серіал про Венздей - це 13+.

Подивіться спершу самі кілька серій перед тим, як показувати дитині.

Проаналізуйте серію: чи там соціальні ситуації і як вони розв’язуються?

Чи формує цей контент правильні соціальні навички: дякувати, перепрошувати тощо.

Чи показують герої мультика поведінку, яку б ви хотіли, щоб наслідувала дитина.

Які мультики варто показувати дитині