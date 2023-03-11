Чому російські мультики шкодять дитині, навіть якщо перекладені українською: пояснення
Російські мультики "Маша і Ведмідь" та "Фіксики" довгий час були найулюбленішими серед українських діток. Втім цей контент є шкідливим для малечі навіть, якщо перекладений українською мовою.
Про це розповіла Христина Шабат, керівниця Центру гідності дитини при Українському Католицькому Університеті, пише сайт "Освіторія". Також вона порадила мультфільми, на які варто замінити вище згадані.
Що не так із цим мультиком
За словами експертки, цей мультик беззмістовний і шкідливий. Первинно казки створювали для того, щоб транслювати важливі речі та прищеплювати цінності дітям. Мультфільми мають доносити важливі поняття зрозумілою для дітей мовою, у розважальній формі. Натомість зараз продукують контент за принципом "чим смішніше, тим краще".
Якісний мультик повинен презентувати малечі норми поведінки: казати "дякую", "будь ласка", спокійно чекати своєї черги, запитувати дозволу взяти чужу річ тощо.
"Маша і Ведмідь" призначений для дошкільнят. І саме у цьому віці дітей вчать цих базових правил поведінки.
Які висновки робить дитина з цього мультика
- Зневага до чужої власності: Маша весь час бере чужі речі без дозволу, усе ламає і трощить. При цьому не отримує покарання. Малюк за цим дивиться і думає, що можна не мати чутливості до руйнування чужих речей.
- Малеча вчиться ігнорувати слова дорослих. У дитини не формується поняття справедливості, з'являється відчуття вседозволеності. Адже Маша не розуміє слова "стоп" і "ні".
- Треба виконувати накази, не обговорюючи їх. У мультику всі герої - тварини, а Маша - людина, вона єдина, хто розмовляє. Вона завжди віддає накази, ніколи не запитує, не веде діалог. В російській культурі немає діалогу й дискусії, втім є накази і німе виконання їх. Мультик прищеплює модель поведінки "не думай, виконуй, що кажуть". Маша - це як маленький Путін, що живе в голові кожного росіянина.
- Треба ходити строєм і не зважати на власні інтереси. В одній із серій Маша няньчить зайченят, вони бешкетують. Їх заспокоїла мама, яка свиснула у свиток - і діти строєм помарширували за нею. Це принцип виховання російських дітей: їх привчають ходити строєм, їхні думки та інтереси не беруть до уваги.
Чи варто показувати мультик із українським перекладом
Хоч у перекладеному варіанті Маша говорить українською, вона все одно транслює ворожі наративи.
Дорослі мають критично мислити і думати, чи варто показувати дитині той чи інший контент і чого він може навчити дитину. Мультик "Маша і Ведмідь" не вчить нічого хорошого, не показує нормальних соціальних навичок, а ще не виховує візуальний смак та естетику в дитини.
Чому від "Фіксиків" також слід відмовитись
Хоч мультфільм видається пізнавальним і на основі науки, ось що він насправді показує:
- Є таємничі створіння - фіксики, і є секрет, який діти не повинні розповідати дорослим. Хоча між дітьми і батьками має бути взаємна довіра із ціллю дотримання безпеки і діти не повинні мати секрети від батьків.
- У кожній серії той самий алгоритм: уявні друзі хлопчика - фіксики постійно розповідають про науку. При цьому байдуже чи їх запитували про це, вони видають інформацію.
- У серіях трапляються соціальні ситуації, але їх іноді залишають невирішеними: хтось когось образив - серія закінчилась тощо.
- Фіксики відтворюють радянську школу: є хтось, хто знає краще за тебе, він тобі скаже правильну відповідь. Там важливі тільки знання, а навичок комунікації у мультику нема.
Як батькам перевірити, чи контент не нашкодить
- Зважайте на який вік призначений мультик: Губка-Боб і Сімпсони - це контент для раннього підліткового віку, серіал про Венздей - це 13+.
- Подивіться спершу самі кілька серій перед тим, як показувати дитині.
- Проаналізуйте серію: чи там соціальні ситуації і як вони розв’язуються?
- Чи формує цей контент правильні соціальні навички: дякувати, перепрошувати тощо.
- Чи показують герої мультика поведінку, яку б ви хотіли, щоб наслідувала дитина.
Які мультики варто показувати дитині
- "Дослідниця Ада Твіст"
- TouTube-канал Пташеня. Дитячий простір
- "Мої маленькі поні", "Щенячий патруль"
- Повнометражки від Disney
- Екранізація історій про Вінні Пуха від Disney
Раніше ми розповідали про те, які 8 помилок у поведінці дорослих калічать психіку дитини.
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