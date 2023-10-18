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5 принципів Світлани Лободи, які допомагають їй йти тільки вперед

Світлана Лобода (фото: пресс-служба співачки)
Автор: Дмитро Войналович

Українська співачка Світлана Лобода 18 жовтня святкує день народження. Артистці виповнюється 41 рік. І за цей час вона пройшла великий шлях - від "Шансу", "ВІА Гри" й досить успішного виступу Євробаченні, до отримання звання заслуженої артистки України і серії благодійних концертів задля допомоги українцям, постраждалим від російського вторгнення, під час яких вона зібрала мільйони гривень.

Сьогодні Лобода ділиться з читачами РБК-Україна (проект Styler) сьогодні своїми життєвими принципами, які допомагають їй йти тільки вперед. Можливо, вони надихнуть і вас!

5 мотиваційних життєвих принципів Лободи

Перший принцип. Серце та інтуїція ведуть нас правильним шляхом, навіть коли розум губиться в сумнівах і навколо - суцільна невідомість. Вони знають істину, варто лише довіритися.  

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Другий принцип. Непідробна, щира любов до того, що ти робиш, і вдячність тим, хто поруч дає сили йти вперед і наповнює душу світлом.

Світлана Лобода на фоні Андріївської церкви (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Третій принцип. Мужність - це не відсутність страху, а рішучість діяти, навіть коли весь світ здається протистоянням. Твої переконання - твоя сила.  

Світлана Лобода у рідному Ірпені в річницю звільнення міста від російських окупантів (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Четвертий принцип. Життя без руху вперед - крок у минуле. Я живу пошуками нового: нових граней, звуків, ідей. Удосконалення - моє натхнення.  

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

П'ятий принцип. Кожна душа - унікальна, і краса полягає саме в їх розмаїтті. Гармонія виникає, коли ти вмієш бачити красу в кожному.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Раніше ми писали, що українська співачка і зірка Playboy замилувала світлинами новонародженої донечки Євлалії.

А актриса Ольга Сумська показала рідкісну світлину з сестрою Наталею, з якою вони не спілкуються вже кілька років.

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