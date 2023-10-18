5 принципов Светланы Лободы, которые помогают ей идти только вперед

5 мотивационных жизненных принципов Лободы

Первый принцип. Сердце и интуиция ведут нас правильным путем, даже когда разум теряется в сомнениях и вокруг - сплошная неизвестность. Они знают истину, стоит только довериться.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Второй принцип. Неподдельная, искренняя любовь к тому, что ты делаешь, и благодарность тем, кто рядом дает силы идти вперед и наполняет душу светом.

Светлана Лобода на фоне Андреевской церкви (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Третий принцип. Мужество - это не отсутствие страха, а решимость действовать, даже когда весь мир кажется противостоянием. Твои убеждения - твоя сила.

Светлана Лобода в родном Ирпене в годовщину освобождения города от российских оккупантов (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Четвертый принцип. Жизнь без движения вперед - шаг в прошлое. Я живу поисками нового: новых граней, звуков, идей. Совершенствование - мое вдохновение.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Пятый принцип. Каждая душа - уникальна, и красота заключается именно в их разнообразии. Гармония возникает, когда ты умеешь видеть красоту в каждом.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)