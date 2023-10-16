Ольга Сумська показала рідкісне фото з сестрою Наталею. Вони вже роками не спілкуються
Українська акторка Ольга Сумська часто ділиться зі своїми шанувальниками фото з сімейного архіву. Днями вона опублікувала у своїх соцмережах серію світлин, на одній з яких вона позує разом зі старшою сестрою Наталією, з якою, як відомо, у неї доволі напружені стосунки.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посилання на Instagram артистки.
Ольга Сумська поділилася сімейним архівом
Днями покійній мамі акторки, Анні Іванівні Сумській, якої не стало у лютому 2022 року, мало б виповнитися 90 років.
У своєму блозі Ольга традиційно вшунувала її пам’ять.
Ольга Сумська показала фото із сімейного архіву (фото: instagram.com/olgasumska)
"Сьогодні 90 років від дня народження рідненької. Перед очима всі найщасливіші моменти життя. Вранці прокидаюся і розповідаю тобі про плани на день, адже це наш ритуал... Ти там,далеко,у засвітах,але водночас поряд з нами завжди, я це знаю. Скільки щирості, сонячної енергії твоєму серці, яку ти дарувала всім навколо… Моя душа, мій всесвіт, моя кровинка…Дякую тобі, Боже, за таку МАМУ!", - зворушливо підписала пост Ольга, підкріпивши його серією світлин з сімейного архіву.
На одному з фото акторка зображена зі своєю сестрою Наталією.
Ольга Сумська показала фото із сімейного архіву (фото: instagram.com/olgasumska)
Відомо, що вони бачяться вкрай рідко, здебільшого на сімейних святах.
В одному зі своїх інтерв’ю 67-річна Наталія Сумська зізналася, що не спілкується з родичкою через різний стиль життя і політичні погляди.
Також Наталія не спілкується зі своєю племінницею Антоніною Паперною, яка живе у Росії і мовчить про війну на її батьківщині.
Вона каже, що це "вже інша країна й інша сім'я".
Ольга, зі свого боку, заявила, що у сестер усе гаразд і, всупереч чуткам, вони спілкуються.
Ольга Сумська з сестрою Наталією (фото: instagram.com/olgasumska)
Нещодавно дочка Олі Фреймут показала нові фото з Каліфорнії.
Також Аліна Гросу натякнула, чому розлучилася з чоловіком-бізнесменом.