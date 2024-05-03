8 причин не їсти варені яйця на Великдень

Чим корисні яйця

В яйцях міститься більше холестерину, ніж у багатьох інших продуктах. Водночас вони корисні завдяки наявності біоактивних сполук та інших поживних речовин.

Виходячи з цього, більшість медичних експертів та організацій з охорони здоров'я зменшили попередні (розповсюджені серед багатьох) обмеження й перестали лякати людей серцевими хворобами на тлі вживання яєць.

Якщо говорити про те, чим саме корисні яйця, варто згадати про наявність у них:

достатньої для організму кількості нежирного білка

антиоксидантів, які допомагають захистити клітини організму від пошкоджень, спричинених вільними радикалами та пов'язаними з ними хронічними захворюваннями (наприклад хвороби серця та рак)

заліза, вітаміну D, каротиноїдів та інших корисних елементів (які містяться, зокрема, у жовтках)

Скільки яєць можна їсти

Норма вживання яєць залежить від індивідуальних особливостей організму людини:

наявності чи відсутності хронічних захворювань

рівня холестерину

генетичних особливостей тощо.

В цілому, згідно з низкою проведених досліджень, для здорової дорослої людини з нормальним рівнем холестерину та без значних факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань безпечним вважається вживання 1-2 яєць на день.

Інші дослідження вказують на те, що споживання 2-7 яєць на тиждень допомагає підтримувати високий рівень хорошого холестерину та знижує ризик високого тиску й рівня цукру в крові (тоді як норма у 2 яйця на день такої захисної функції не демонструє).

В цілому, вирішуючи для себе - скільки яєць їсти - необхідно враховувати загальну картину щодо стану свого здоров'я.

Варто зазначити також, що, виходячи з користі для організму, дієтологи вважають найкращим варіантом яйця, зварені на м'яко.

Кому не можна їсти варені яйця

Більшість дієтологів і нутриціологів стверджують, що курячі яйця - високоалергенний продукт, адже у багатьох людей зустрічається індивідуальна непереносимість білка.

Крім того, речовини, що містяться найчастіше в яєчному жовтку, у деяких людей можуть провокувати викиди жовчі та ставати причиною печії та сильного болю.

Не рекомендується також додавати яйця до раціону людей із підвищеним холестерином і діабетикам (які часто мають пошкодження судин та ризик виникнення атеросклерозу).

Виходячи з вищесказаного, варені яйця краще не вживати людям, які мають:

індивідуальну непереносимість (алергію)

виразкову хворобу шлунку чи дванадцятипалої кишки

захворювання печінки (патології, що мають спадкові, інфекційні чи імунологічні причини)

проблеми з підшлунковою залозою (наприклад панкреатит у гострій стадії)

пошкодження чи хвороби в області шлунково-кишкового тракту

камені у жовчному міхурі

підвищений холестерин

діабет

Насамкінець, категорично заборонено давати ціле яйце дітям до року. Малюкові можна з'їдати не більше четвертинки жовтка на день, а білок - зовсім не можна.