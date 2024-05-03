8 причин не есть вареные яйца на Пасху

Чем полезны яйца

В яйцах содержится больше холестерина, чем во многих других продуктах. В то же время они полезны благодаря наличию биоактивных соединений и других питательных веществ.

Исходя из этого, большинство медицинских экспертов и организаций по здравоохранению уменьшили предыдущие (распространенные среди многих) ограничения и перестали пугать людей сердечными болезнями на фоне употребления яиц.

Если говорить о том, чем именно полезны яйца, следует упомянуть о наличии в них:

достаточного для организма количества нежирного белка

антиоксидантов, которые помогают защитить клетки организма от повреждений, вызванных свободными радикалами и связанными с ними хроническими заболеваниями (например, болезни сердца и рак)

железа, витамина D, каротиноидов и других полезных элементов (содержащихся, в частности, в желтках)

Сколько яиц можно есть

Норма употребления яиц зависит от индивидуальных особенностей организма человека:

наличия или отсутствия хронических заболеваний

уровня холестерина

генетических особенностей и т.д.

В целом, согласно ряду проведенных исследований, для здорового взрослого человека с нормальным уровнем холестерина и без значительных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний безопасным считается употребление 1-2 яиц в день.

Другие исследования указывают на то, что потребление 2-7 яиц в неделю помогает поддерживать высокий уровень хорошего холестерина и снижает риск высокого давления и уровня сахара в крови (в то время как норма в 2 яйца в день такой защитной функции не демонстрирует).

В целом, решая для себя - сколько яиц есть - необходимо учитывать общую картину относительно состояния своего здоровья.

Следует отметить также, что исходя из пользы для организма, диетологи считают лучшим вариантом яйца, сваренные всмятку.

Кому нельзя есть вареные яйца

Большинство диетологов и нутрициологов утверждают, что куриные яйца - высокоаллергенный продукт, ведь у многих людей встречается индивидуальная непереносимость белка.

Кроме того, вещества, содержащиеся чаще всего в яичном желтке, у некоторых людей могут провоцировать выбросы желчи и становиться причиной изжоги и сильной боли.

Не рекомендуется также добавлять яйца в рацион людей с повышенным холестерином и диабетикам (у которых часто имеются повреждения сосудов и риск возникновения атеросклероза).

Исходя из вышесказанного, вареные яйца лучше не употреблять людям, имеющим:

индивидуальную непереносимость (аллергию)

язвенную болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки

заболевания печени (патологии, имеющие наследственные, инфекционные или иммунологические причины)

проблемы с поджелудочной железой (например, панкреатит в острой стадии)

повреждения или болезни в области желудочно-кишечного тракта

камни в желчном пузыре

повышенный холестерин

диабет

В заключение, категорически запрещено давать целое яйцо детям до года. Малышу можно съедать не больше четвертинки желтка в день, а белок - совсем нельзя.