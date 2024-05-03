8 причин не есть вареные яйца на Пасху

В воскресенье 5 мая украинцы будут праздновать Пасху или Воскресение Иисуса Христа. Кроме паски центральное место среди праздничных блюд занимают крашенки - яйца, сваренные вкрутую. Однако некоторым людям яйца лучше не есть, чтобы сохранить здоровье.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чем полезны яйца и сколько их можно есть, а также кому их лучше не употреблять.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Klopotenko, Quora.
В яйцах содержится больше холестерина, чем во многих других продуктах. В то же время они полезны благодаря наличию биоактивных соединений и других питательных веществ.
Исходя из этого, большинство медицинских экспертов и организаций по здравоохранению уменьшили предыдущие (распространенные среди многих) ограничения и перестали пугать людей сердечными болезнями на фоне употребления яиц.
Если говорить о том, чем именно полезны яйца, следует упомянуть о наличии в них:
Норма употребления яиц зависит от индивидуальных особенностей организма человека:
В целом, согласно ряду проведенных исследований, для здорового взрослого человека с нормальным уровнем холестерина и без значительных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний безопасным считается употребление 1-2 яиц в день.
Другие исследования указывают на то, что потребление 2-7 яиц в неделю помогает поддерживать высокий уровень хорошего холестерина и снижает риск высокого давления и уровня сахара в крови (в то время как норма в 2 яйца в день такой защитной функции не демонстрирует).
В целом, решая для себя - сколько яиц есть - необходимо учитывать общую картину относительно состояния своего здоровья.
Следует отметить также, что исходя из пользы для организма, диетологи считают лучшим вариантом яйца, сваренные всмятку.
Большинство диетологов и нутрициологов утверждают, что куриные яйца - высокоаллергенный продукт, ведь у многих людей встречается индивидуальная непереносимость белка.
Кроме того, вещества, содержащиеся чаще всего в яичном желтке, у некоторых людей могут провоцировать выбросы желчи и становиться причиной изжоги и сильной боли.
Не рекомендуется также добавлять яйца в рацион людей с повышенным холестерином и диабетикам (у которых часто имеются повреждения сосудов и риск возникновения атеросклероза).
Исходя из вышесказанного, вареные яйца лучше не употреблять людям, имеющим:
В заключение, категорически запрещено давать целое яйцо детям до года. Малышу можно съедать не больше четвертинки желтка в день, а белок - совсем нельзя.
Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно варить яйца для крашенок на Пасху, чтобы они не трескались и были красивыми.
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