5 причин не спати вночі в шкарпетках: є побічні ефекти

Чому не варто спати в шкарпетках

Підвищення кров'яного тиску

Носіння шкарпеток під час сну може покращувати кровообіг, але буває і навпаки. Кровотік може зменшуватися, якщо носити шкарпетки протягом дуже тривалого часу.

Гігієна

Сон у шкарпетках може спричинити погіршення гігієни ніг. Якщо ваші шкарпетки занадто тугі або ви не змінюєте їх регулярно і не перете, ваші ноги не зможуть нормально дихати.

Ризик шкірних інфекцій

Носіння шкарпеток з нейлону або іншого матеріалу, який не дуже підходить для шкіри, може підвищити ризик зараження при тривалому носінні. Вам слід вибирати шкарпетки з тканини, яка краще підходить для шкіри. Наприклад, з бавовни. Також шкарпетки слід регулярно міняти та прати.

Підвищення температури тіла

Ретельно підбирайте шкарпетки для дому, оскільки вони можуть сприяти перегріву тіла. Якщо тканина погано пропускає повітря і надмірно нагріває ноги, у вас може підвищитися температура тіла.

Немає відпочинку

Тісні шкарпетки або з невідповідної тканини, надто теплі - це може призвести до дискомфорту під час сну. Вони будуть викликати занепокоєння, і це може погіршити якість вашого сну.

Як зігріти ноги

"Якщо у вас чутлива шкіра, то варто проконсультуватися з лікарем, чи варто вам носити шкарпетки вночі чи ні. Вони можуть викликати роздратування", - розповіла лікар-консультант лікарні Вокхард Прітам Мун.

Він назвав доступні способи, що допоможуть швидко зігріти ноги перед сном: