5 причин перейти на смартфон-розкладачку вже сьогодні

Смартфони-розкладачки повертаються в моду, привертаючи увагу як технологічних ентузіастів, так і звичайних користувачів. Ці пристрої пропонують не лише стильний зовнішній вигляд, а й унікальні функціональні можливості. Якщо ви ще не зважилися на покупку такого гаджета, можливо зараз саме час зробити це.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker .

Поліпшена багатозадачність

Це одна з найбільш очевидних переваг: з екраном, що вдвічі перевищує розмір звичайного телефонного дисплея, ви можете легко розмістити поряд одна з одною два додатка.

Чи дійсно це корисно, залежить від конкретних додатків, якими ви користуватиметеся більшу частину часу. Місця на кожній стороні не так багато, тому часом може бути трохи тісно.

Майте на увазі, що ви можете ділити екран як вертикально, так і горизонтально. Це чудово підходить для перегляду відео під час перевірки електронної пошти, пошуку статей в Інтернеті під час створення нотаток, або стеженням за соціальними мережами, одночасно оновлюючи календар.

Згодом ви, швидше за все, придумаєте власні корисні комбінації поділу екрана.

Розміщуйте додатки поруч один з одним (фото: Lifehacker)

Перегляд відео

Складаний телефон у розкритому вигляді пропонує екран, що наближається за розміром до міні-планшета, а це означає, що відео відтворюватимуться на значно більшій площі.

Іноді можуть бути чорні смуги зверху та знизу (ефект "letterboxing"), але додатковий простір екрану також може бути корисним. Наприклад, ви зможете дивитися ролики на YouTube, одночасно переглядаючи коментарі під ними.

А якщо скласти телефон наполовину, відео опиниться на верхній частині екрана, зручно розташоване для перегляду (начебто у телефона з'явилася вбудована підставка). Нижню половину екрана можна використовувати для відображення коментарів або елементів керування відтворенням.

Дивіться відео з коментарями (фото: Lifehacker)

Ігри

Додатковий простір екрану складаного телефону стане в нагоді і для ігор. Більшість ігор для Android без проблем розтягнуться, щоб заповнити його, завдяки чому ви зможете побачити більше ігрового оточення. Це чудово підходить для всього, починаючи з простих головоломок та закінчуючи масштабними пригодами у відкритому світі.

Іноді керування також стає зручнішим, хоча це залежить від конкретної гри. Пам'ятайте, що при відкритті складаний телефон тримають двома руками, так що у вас є великі пальці по обидва боки, готові до дії. Якщо вам потрібен традиційний ігровий процес, ви завжди можете скласти телефон.

Швидший набір тексту

Напевно, багато хто з нас проводить багато часу, друкуючи на телефоні. Складаний телефон пропонує зовсім інший, багато в чому покращений досвід.

Завдяки більшому простору для екранної клавіатури та можливості друкувати двома руками, ваша швидкість набору тексту, швидше за все, значно зросте (щоправда, знадобиться деякий час, щоб звикнути).

Якщо вам часто доводиться багато писати на телефоні, складаний варіант може суттєво підвищити вашу продуктивність. Електронні листи, документи, коментарі, повідомлення - неважливо, з чим ви працюєте, на складаному пристрої ви зможете впоратися з усім цим набагато швидше.

Крім того, у розкладеному вигляді телефону легше користуватися функціями клавіатури, такими як автокорекція та буфер обміну.

Великий екран може підвищити вашу продуктивність (фото: Lifehacker)

Форм-фактор "розкладачки"

Фліп-телефони (наприклад, Z Flip 5) відрізняються від складаних смартфонів "книжкового" типу (наприклад, Z Fold 5) тим, що у розкладеному вигляді вони мають розмір звичайного телефону. Це робить їх зручнішими для перенесення та ідеально підходять, якщо у вас мало місця в кишені, сумці, ящику столу або будь-якому іншому місці, де ви зазвичай зберігаєте смартфон.

Ці фліп-телефони також досить зручні у використанні, коли вони складені вдвічі. Останні моделі оснащені досить великими зовнішніми екранами, тому ви можете перевіряти вхідні повідомлення, керувати відтворенням мультимедіа, робити знімки, встановлювати таймери, перевіряти погоду та багато іншого.

Ви отримуєте безліч функцій з екрану розміром приблизно половину стандартного дисплея телефону.