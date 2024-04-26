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6 найкращих смартфонів-розкладачок 2024 року, якими всі задоволені найбільше

П'ятниця 26 квітня 2024 07:00
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6 найкращих смартфонів-розкладачок 2024 року, якими всі задоволені найбільше Названо найкращі складані смартфони, які можна купити в 2024 році (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

У світі технологій щороку з'являються нові дивовижні пристрої, і серед них особливе місце посідають смартфони-розкладачки. У 2024 році в індустрії мобільних пристроїв назвали низку інноваційних моделей, які не тільки задовольняють потреби користувачів, а й викликають їхнє захоплення.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на ігровий сайт Game Rant.

OnePlus Open

Ціна: 72 100 гривень

OnePlus Open - перша спроба компанії створити складаний телефон, і, схоже, вона чудово впоралася зі своїм завданням. Смартфон має процесор Snapdragon 8 Gen2, який може без проблем запускати усі сучасні ігри з інтенсивним використанням графіки.

Він також оснащений великим 7,82-дюймовим внутрішнім дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц. У смартфон вбудований акумулятор ємністю 4 805 мА/год з підтримкою швидкої зарядки потужністю 65 Вт.

Телефон закривається практично без проміжку біля петлі, яка сертифікована на 1 000 000 складань. Це означає, що навіть за більш ніж 100 складаннях на день шарнірний механізм буде в нормальному стані.

Незважаючи на всі ці інженерні та апаратні засоби, вбудовані в телефон, він, як і раніше, залишається найлегшим складаним телефоном - всього 239 грамів.

Плюси

  • Доступніше, ніж у конкурентів
  • Найбільший та яскравий внутрішній дисплей
  • Легкий дизайн

Мінуси

  • Дорогий
  • Немає бездротової зарядки

6 найкращих смартфонів-розкладачок 2024 року, якими всі задоволені найбільше

OnePlus Open

Google Pixel Fold

Ціна: 52 550 гривень

Pixel Fold від Google - його перший складаний телефон. Він має 5,8-дюймовий екран спереду та 7,6-дюймовий внутрішній дисплей. Оснащений процесором Tensor G2 SoC та має 12 ГБ оперативної пам'яті з можливістю встановлення 256 ГБ або 512 ГБ вбудованої пам'яті.

Є основна камера на 48 МП, надширококутна на 10,8 МП та телеоб'єктив на 10,8 МП. Смартфон також має камеру на 9,5 МП на кришці дисплея і камеру на 8 МП на внутрішньому дисплеї.

Плюси

  • Програмне забезпечення Google та цикл оновлень
  • Бездротова зарядка
  • Вражаючий розмір акумулятора

Мінуси

  • Дорогий
  • Ширше, ніж у конкурентів

6 найкращих смартфонів-розкладачок 2024 року, якими всі задоволені найбільше

Google Pixel Fold

Motorola Razr+ (2023)

Ціна: 27 000 гривень

Motorola Razr+ (2023) - відносно доступний, але преміальний складаний телефон, що має дизайн розкладачки, який отримав безліч поліпшень порівняно зі своїм попередником.

У закритому стані Motorola Razr+ оснащений невеликим 3,6-дюймовим POLED-дисплеєм із частотою 144 Гц, який, по суті, може робити все, що робить звичайний телефон.

На кришці дисплея є дві камери, але вони не займають багато місця на екрані. Основна камера має роздільну здатність 12 МП, а вторинна - надширококутна камера + макрозйомка на 13 МП. Після відкриття Motorola Razr + має набагато більший 6,9-дюймовий дисплей FHD + POLED із частотою оновлення до 165 Гц та досить яскравий.

Що стосується продуктивності, телефон оснащений більш старою, але дуже потужною SoC Snapdragon 8+ Gen 1, 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ вбудованої пам'яті. Ця комбінація, а також відносно менша батарея ємністю 3 800 мА/год дозволили Motorola знизити ціну.

Плюси

  • Унікальний зовнішній дисплей
  • Передній дисплей підтримує більшість додатків

Мінуси

  • Немає бездротової зарядки
  • Відносно невеликий акумулятор

6 найкращих смартфонів-розкладачок 2024 року, якими всі задоволені найбільше

Motorola Razr+ (2023)

Motorola Razr

Ціна: 25 000 гривень

Як випливає із назви, це молодший брат Motorola Razr+ (2023). Смартфон має у закритому положенні крихітний 1,5-дюймовий OLED-дисплей, який відображає лише важливу інформацію та допускає деякі налаштування.

Для решти користувачів доведеться відкрити телефон і використовувати набагато більший 6,9-дюймовий дисплей FHD+ pOLED з частотою 144 Гц. В основі Motorola Razr лежить процесор Snapdragon 7 Gen 1 SoC, 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті.

Цікаво, що Motorola Razr має велику батарею ємністю 4 200 мА/год у порівнянні з моделлю Plus, що у поєднанні з меншим зовнішнім дисплеєм та характеристиками середнього рівня має забезпечити тривалий час автономної роботи.

Плюси

  • Дуже доступна ціна для складаного телефону
  • Водовідштовхувальний дизайн
  • Легкий

Мінуси

  • Усього 128 ГБ пам'яті
  • Маленький зовнішній дисплей

6 найкращих смартфонів-розкладачок 2024 року, якими всі задоволені найбільше

Motorola Razr

Samsung Galaxy Z Fold5

Ціна: 63 700 гривень

Смартфон оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 2 SoC, 12 ГБ оперативної пам'яті та сховищем об'ємом до 1 ТБ. Він має приголомшливий та яскравий 7,6-дюймовий дисплей Dynamic AMOLED з частотою 120 Гц, пікова яскравість якого досягає вражаючих 1750 ніт. Зовні у нього 6,2-дюймовий дисплей, такий самий яскравий та швидкий.

Основна камера являє собою 50-мегапіксельну камеру, доповненою надширококутною камерою на 12 мегапікселів і телеоб'єктивом на 10 мегапікселів.

Телефон має акумулятор ємністю 4 000 мА/год та підтримує бездротову зарядку потужністю 15 Вт, а також бездротову потужність 4,5 Вт.

Плюси

  • Неймовірний дисплей
  • Водонепроникність IPX8
  • Продуктивність
  • Бездротова зарядка та зворотний розподіл потужності

Мінуси

  • Дорогий
  • Трохи громіздкий

6 найкращих смартфонів-розкладачок 2024 року, якими всі задоволені найбільше

Samsung Galaxy Z Fold5

Samsung Galaxy Z Flip5

Ціна: 36 500 гривень

З Galaxy Z Flip5 користувачі отримують 3,4-дюймовий AMOLED-дисплей з піковою яскравістю 1600 ніт. Однак дисплей не закриває камери, як Motorola Razr+. Якщо його перевернути, можна побачити 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей зі складкою, яка проходить через нього.

Для фото- та відеозйомки Samsung Galaxy Z Flip5 оснащений основною ширококутною камерою на 12 МП з підтримкою 10-кратного цифрового зуму та надширококутною камерою на 12 МП. Він має приблизно ту ж батарею, що і Motorola, ємністю 3 700 мА/год, але підтримує бездротову зарядку

Плюси

  • Компактний форм-фактор
  • Бездротова зарядка та зворотний розподіл потужності
  • AI-функції Samsung

Мінуси

  • Відносно невеликий акумулятор
  • Дорогий

6 найкращих смартфонів-розкладачок 2024 року, якими всі задоволені найбільше

Samsung Galaxy Z Flip5

Читайте також про 5 бюджетних смартфонів 2024 року, від яких всі в захваті.

Нагадаємо, нещодавно був представлений смартфон із рекордною яскравістю екрану у світі та за доступною ціною.

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