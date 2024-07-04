5 причин перейти на смартфон-раскладушку уже сегодня

Смартфоны-раскладушки возвращаются в моду, привлекая внимание как технологических энтузиастов, так и обычных пользователей. Эти устройства предлагают не только стильный внешний вид, но и уникальные функциональные возможности. Если вы еще не решились на покупку такого гаджета, возможно, сейчас самое время сделать это.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker .

Улучшенная многозадачность

Это одно из самых очевидных преимуществ: с экраном, в два раза превышающим размер обычного телефонного дисплея, вы можете легко разместить рядом друг с другом два приложения.

Действительно ли это полезно, зависит от конкретных приложений, которыми вы будете пользоваться большую часть времени. Места на каждой стороне не так много, поэтому временами может быть немного тесновато.

Имейте в виду, что вы можете делить экран как вертикально, так и горизонтально. Это отлично подходит для просмотра видеороликов во время проверки электронной почты, поиска статей в Интернете во время создания заметок, или слежения за социальными сетями, одновременно обновляя календарь.

Со временем вы, скорее всего, придумаете свои собственные полезные комбинации разделения экрана.

Размещайте приложения рядом друг с другом (фото: Lifehacker)

Просмотр видео

Складной телефон в раскрытом виде предлагает экран, приближающийся по размеру к мини-планшету, а это значит, что видеоролики будут воспроизводиться на значительно большей площади.

Иногда могут присутствовать черные полосы сверху и снизу (эффект "letterboxing"), но дополнительное пространство экрана также может быть полезным. Например, вы сможете смотреть ролики на YouTube, одновременно просматривая комментарии под ними.

А если сложить телефон наполовину, видео окажется на верхней части экрана, удобно расположенное для просмотра (как будто у телефона появилась встроенная подставка). Нижнюю половину экрана можно использовать для отображения комментариев или элементов управления воспроизведением.

Смотрите видео с комментариями (фото: Lifehacker)

Игры

Дополнительное пространство экрана складного телефона пригодится и для игр. Большинство игр для Android без проблем растянутся, чтобы заполнить его, благодаря чему вы сможете увидеть больше игрового окружения. Это отлично подходит для всего, начиная с простых головоломок и заканчивая масштабными приключениями в открытом мире.

Иногда управление также становится более удобным, хотя это зависит от конкретной игры. Помните, что при открытии складной телефон держат двумя руками, так что у вас есть большие пальцы по обе стороны, готовые к действию. А если вам нужен традиционный игровой процесс, вы всегда можете сложить телефон.

Более быстрый набор текста

Наверняка, многие из нас проводят много времени, печатая на телефоне. Складной телефон предлагает совершенно иной, во многом улучшенный опыт.

Благодаря большему пространству для экранной клавиатуры и возможности печатать двумя руками, ваша скорость набора текста, скорее всего, значительно возрастет (правда, потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть).

Если вам часто приходится много писать на телефоне, складной вариант может существенно повысить вашу продуктивность. Электронные письма, документы, комментарии, сообщения - неважно, с чем вы работаете, на складном устройстве вы сможете справиться со всем этим гораздо быстрее.

Кроме того, в разложенном виде телефона легче пользоваться функциями клавиатуры, такими как автокоррекция и буфер обмена.

Большой экран может повысить вашу продуктивность (фото: Lifehacker)

Форм-фактор "раскладушки"

Флип-телефоны (например, Z Flip 5) отличаются от складных смартфонов "книжного" типа (например, Z Fold 5) тем, что в разложенном виде они имеют размер обычного телефона. Это делает их более удобными для переноски и идеально подходящими, если у вас мало места в кармане, сумке, ящике стола или любом другом месте, где вы обычно храните смартфон.

Эти флип-телефоны также довольно удобны в использовании, когда они сложены вдвое. Последние модели оснащены достаточно большими внешними экранами, так что вы можете проверять входящие сообщения, управлять воспроизведением мультимедиа, делать снимки, устанавливать таймеры, проверять погоду и многое другое.

Вы получаете множество функций с экрана размером примерно в половину стандартного дисплея телефона.