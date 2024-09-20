5 причин, чому роботи можуть стати найкращими лікарями в майбутньому

В останні роки роботи стрімко змінюють медицину, пропонуючи нові способи діагностики та лікування. Вони вже показують себе як цінні помічники лікарів, а в майбутньому можуть стати провідними фахівцями в певних галузях.

Про 5 причин, чому роботи можуть виявитися кращими лікарями, ніж люди, і як це змінить медичну індустрію, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Всесвітнього економічного форуму The World Economic Forum .

Прискорення діагностики

За своєю природою відділення невідкладної допомоги у лікарнях вимагають швидкого прийняття рішень, щоб медичний персонал міг насамперед надавати допомогу пацієнтам із найбільш гострими потребами.

Йоркський університет у Великій Британії вивчає, як програмне забезпечення на основі штучного інтелекту та робототехніка можуть бути використані для скорочення часу очікування пацієнтів, а також тиску на лікарів та медсестер.

Дослідницька група розробляє прототип, званий "Система діагностики ШІ для роботизованого сортування в приймальному відділенні" (DAISY), який буде збирати дані пацієнтів, такі як симптоми і життєві показники пацієнта.

"Система DAISY створить звіт на основі питань та вимірювань стану здоров'я пацієнта, який буде відправлений старшому лікарю для наступних етапів сортування", - каже доктор Кьяра Пікарді, провідний дослідник проекту.

Пікарді визнає, що першим кроком є встановлення того, чи погодяться пацієнти на таке втручання, перш ніж вони почнуть випробувати прототип в умовах лікарні.

В іншому місці роботи розробляються для швидшої діагностики раку легень. Компанія Intuitive розробила Ion, інноваційну роботизовану платформу, спрямовану на те, щоб дозволити проводити мінімально інвазивні біопсії, які можуть стати ключовою частиною ранньої діагностики.

Хірургічна точність

Ряд високотехнологічних хірургічних рішень надають нове значення терміну "операційна система" .

Системи, такі як da Vinci System та робототехнічна система хірургічного маніпулятора Stryker's Mako, підтримують лікарів у виконанні інвазивних операцій та заміни суглобів.

У Великій Британії семирічного хлопчика лікували від ниркового захворювання за допомогою революційного роботизованого хірургічного устрою. Versius Surgical Robotic System спрямований на те, щоб забезпечити пацієнтам швидший час відновлення та зменшити післяопераційний біль.

Розробляється безліч інших нових інструментів та методів, при цьому прогнозується, що ринок роботизованої хірургії зросте до більш ніж 14 мільярдів доларів до 2026 року порівняно з трохи більше ніж 10 мільярдів доларів у 2023 році.

Переосмислення мобільності

У той час як робототехніка може допомогти медичним працівникам діагностувати та лікувати захворювання в міру їх виникнення, вони також допомагають людям із попередньо діагностованою недугою покращити якість свого життя.

Перед Олімпійськими іграми 2024 року Кевін П'єтт, який був паралізований внаслідок аварії на мотоциклі понад десять років тому, використав екзоскелет, щоб пройтися вулицями французької столиці, несучи олімпійський вогонь.

Розроблений компанією Wandercraft, Atalante X описується як "перший і єдиний екзоскелет, що самостабілізується".

Тим часом Yrobot - це передова компанія з робототехніки, заснована докторами філософії і магістрами з Гарварду і Массачусетського технологічного інституту, що прагне відновити і покращити мобільність носіїв за допомогою робототехніки.

На відміну від традиційних екзоскелетів, які допомагають носіям, підтримуючи їхню вагу тіла, Yrobot розробив першу у світі м'язову броню, яка є більш гнучкою, легкою та інтелектуальною.

Дослідники також змогли підключити роботизовані кінцівки до нервової системи власника, що, як вони сподіваються, покращить комфорт та надійність протезів.

Пацієнтка - шведська жінка, яка втратила руку внаслідок нещасного випадку на фермі і відчувала біль у фантомній кінцівці - сказала, що процедура дала їй "найкраще життя".

Робототехніка, яку можна носити, також перетворюється на більш комерційні простори. Компанія з виробництва верхнього одягу для активного відпочинку Arc'teryx у співпраці з компанією Skip, заснованою колишніми співробітниками Google, розробила посилені похідні штани, які можуть допомогти користувачам з проблемами мобільності.

Віддалені можливості

Робототехніка також використовується для просування телемедицини - віддаленого догляду за пацієнтами.

Бостонська стартап-компанія Perceptive стверджує, що завершила першу повністю роботизовану стоматологічну процедуру з використанням автоматизованих стоматологічних технологій, включаючи аналіз даних із використанням штучного інтелекту, а також роботизовані руки та інструменти.

В іншому місці було розроблено дистанційно керований робот, який допомагає лікарям проводити ендоскопії на відстані. PillBot, розроблений компанією Endiatx, призначений для того, щоб дозволити пацієнтам взаємодіяти з гастроентерологами, не виходячи із власного будинку.

Реабілітація з роботами

Технологія також застосовується у післяопераційному догляді за пацієнтами. Національний роботаріум співпрацював з Австрійським інститутом технологій AIT у рамках пілотного дослідження з розробки соціально-допоміжних роботів для підтримки пацієнтів, які перенесли інсульт та травму головного мозку, у виконанні рутинних вправ для відновлення верхніх кінцівок - які нині завершують лише 31 відсоток пацієнтів.

Робот спілкується з пацієнтами через гарнітуру, яка виявляє нейронну активність. Сигнали використовуються для розшифрування того, який рух пацієнт має намір виконати.

Робот може дати словесну мотивацію, наочно продемонструвати рух і дати зворотний зв'язок, коли пацієнт завершує необхідний рух.

Підвищення рівня підготовки

Окрім надання нових способів догляду за пацієнтами, роботи також розробляються для підтримки навчання нового медичного персоналу.

Відділення додаткових досліджень Каліфорнійського університету в Сан-Дієго розробило гуманоїдного робота на ім'я RIA. Студенти можуть займатися рольовими іграми з роботом, який може бути запрограмований на вдавання, що має широкий спектр захворювань.

"RIA не засуджує. Вона не втомлюється. Вона не перевіряє свій смартфон, тому вона може проводити ці рольові ігри безперервно, без зусиль, знову і знову", - сказав Джонатан Резах, менеджер програм Інституту англійської мови.

Використовуючи штучний інтелект і робототехніку, RIA може забезпечувати емоційні реакції, подібні до людських, допомагаючи лікарям підготуватися до реальної взаємодії з пацієнтами.

Цифрові інновації, такі як робототехніка на базі штучного інтелекту, можуть покращити сектор охорони здоров'я (фото: World Economic Forum)