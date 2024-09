11 інноваційних проривів у лікуванні раку, які змінять усі

Тисячі пацієнтів NHS, хворих на рак, в Англії незабаром зможуть отримати доступ до випробувань нової вакцини. Вона розроблена для підготовки імунної системи до впливу на ракові клітини та зниження ризику рецидиву. Також очікується, що ці вакцини будуть викликати менше побічних ефектів, ніж звичайна хіміотерапія.

Тридцять лікарень приєдналися до Cancer Vaccine Launch Pad, яка підбирає пацієнтів для майбутніх випробувань із використанням тієї ж технології мРНК, яка використовується у поточних щепленнях від COVID-19.

Понад 200 пацієнтів із Великобританії, Німеччини, Бельгії, Іспанії та Швеції отримають до 15 доз персоналізованої вакцини, а дослідження, як очікується, буде завершено до 2027 року.

Дослідники США розробили тест, який, за їхніми словами, може визначити 18 видів раку на ранній стадії. Замість звичайних інвазивних та дорогих методів тест Novelna працює, аналізуючи білок крові пацієнта.

При скринінгу 440 осіб, у яких вже діагностовано рак, тест правильно визначив 93 відсотки випадків раку 1 стадії у чоловіків та 84 відсотки у жінок. Дослідники вважають, що результати "відкривають шлях до економічно ефективного, високоточного, багатоканального скринінгового тесту, який може бути впроваджений у масштабах усієї популяції".

Однак це лише початок. При такому невеликому скринінгу вибірки та відсутності інформації про супутні захворювання тест у даний час є скоріше "відправною точкою для розробки нового покоління скринінгових тестів для раннього виявлення раку".

Національна служба охорони здоров'я Англії (NHS) стане першою у світі, хто застосує ін'єкцію для лікування раку, яка займає всього сім хвилин, замість поточного часу введення того ж препарату внутрішньовенно до години. Це не лише прискорить процес лікування пацієнтів, а й звільнить час для медичних працівників.

Препарат лікує рак, включаючи рак легень та грудей, і очікується, що більшість із 3600 пацієнтів NHS в Англії, які в даний час отримують його внутрішньовенно, тепер перейдуть на укол.

Прецизійна онкологія - "найкраща нова зброя для перемоги над раком", - заявив генеральний директор Genetron Health Сичжень Ван. Це включає вивчення генетичного складу і молекулярних характеристик ракових пухлин у окремих пацієнтів.

Підхід прецизійної онкології виявляє зміни у клітинах, які можуть викликати зростання та поширення раку. Потім можна розробляти персональні методи лікування.

Проект 100 000 геномів, ініціатива Національної служби охорони здоров'я, вивчив понад 13 000 зразків пухлин у онкологічних пацієнтів із Великобританії, успішно інтегрувавши геномні дані для більш точного визначення ефективного лікування.

Оскільки прецизійні методи лікування онкології є таргетними - на відміну від загальних методів лікування, таких як хіміотерапія, це може означати меншу шкоду здоровим клітинам і, як наслідок, менше побічних ефектів.

В Індії використовують нові технології, такі як штучний інтелект (ШІ) та машинне навчання, для перетворення лікування раку.

Наприклад, профільування ризику на основі ШІ може допомогти у скринінгу поширених видів раку, таких як рак грудей, що призведе до ранньої діагностики. Технологія ШІ також може бути використана для аналізу рентгенівських знімків з метою виявлення раку в місцях, де фахівці з візуалізації можуть бути недоступні.

Це два із 18 втручань у лікування раку, які Центр Четвертої промислової революції в Індії сподівається прискорити.

Вчені секвенували ДНК більше 12 000 ракових пухлин, щоб отримати нові відомості про це захворювання (фото: Cambridge University Hospitals)

Рак легень вбиває у США більше людей на рік, ніж наступні три найсмертельніші види раку разом узяті. Відомо, що ранні стадії захворювання важко виявити лише за допомогою рентгену та сканування.

Проте вчені Массачусетського технологічного інституту розробили модель навчання ШІ, яка дозволяє передбачати ймовірність розвитку раку легень у людини на шість років наперед за допомогою низькодозної КТ.

Навчена з використанням складних даних візуалізації, "Сибіл" може прогнозувати як короткостроковий, так і довгостроковий ризик раку легенів згідно з недавнім дослідженням.

“Ми виявили, що хоча ми, люди, не можемо точно визначити, де знаходиться рак, модель все одно може мати деяку передбачальну силу щодо того, в якому легкому зрештою розвиватиметься рак”, - сказав співавтор Джеремі Вольвенд.

У лікарнях університету Кембриджу в Англії ДНК ракових пухлин 12 000 пацієнтів розкриває нові підказки про причини раку. Аналізуючи геномні дані, онкологи виявляють різні мутації, які сприяли виникненню раку в кожної людини.

Наприклад, вплив куріння, ультрафіолетового світла чи внутрішні збої у клітинах. Це як "відбитки пальців на місці злочину", кажуть вчені, - і їх знаходять дедалі більше.

"Ми виявили 58 нових мутаційних сигнатур та розширили наші знання про рак", - каже автор дослідження доктор Андреа Дегаспері з відділення онкології Кембриджа.

Біопсія - це основний спосіб діагностики раку лікарями, але цей процес є інвазивним і передбачає видалення частини тканини з тіла, іноді хірургічним шляхом, щоб її можна було дослідити в лабораторії.

Рідка біопсія - це просте і менш інвазивне рішення, за допомогою якого зразки крові можна перевірити на ознаки раку.

Синтетична біопсія - ще одне нововведення, яке може змусити ракові клітини проявити себе на ранніх стадіях захворювання.

Лікування, яке змушує імунні клітини вистежувати та вбивати ракові клітини, було оголошено успішним для пацієнтів із лейкемією у 2022 році.

Відоме як терапія CAR-T-клітинами, воно включає видалення та генетичну зміну імунних клітин, званих Т-клітинами, у пацієнтів з раком. Потім змінені клітини виробляють білки, які називаються химерними антигенними рецепторами (CAR), які можуть розпізнавати та знищувати ракові клітини.

У журналі Nature вчені з Університету Пенсільванії оголосили, що двоє з перших людей, які пройшли лікування за допомогою терапії CAR-T-клітинами, все ще перебувають у стані ремісії через 12 років.

Однак Управління з контролю за продуктами та ліками США в даний час вивчає, чи може цей процес насправді викликати рак після того, як у пацієнтів, які отримували терапію CAR-T, було зафіксовано 33 випадки вторинного раку.

Поки що не вирішено, чи винна в цьому терапія, але як запобіжний засіб на упаковці препарату тепер розміщено попередження.

Натуральні дослідження paper: Ten-year remission of leukaemia associated with CAR T cell therapy https://t.co/Vtv5Yik8SL — nature (@Nature) February 2, 2022